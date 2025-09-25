Обвинителите на Майкъл Джексън в сексуално насилие искат 400 милиона долара обезщетение

Обвинителите на Майкъл Джексън – Уейд Робсън и Джеймс Сейфчък – предявиха иск за обезщетение в размер на 400 милиона долара заради твърдения за сексуално насилие.
Сумата бе оповестена в съдебни документи, подадени на 15 септември, във връзка със становището на дъщерята на певеца, Парис Джексън, която възразява имуществото на баща ѝ да покрива всички натрупани съдебни разноски по делото.
Според изпълнителите на завещанието – Джон Бранка и Джон Макклейн – отказът от покриване на разноските би имал „дълбоко дестабилизиращи последици за имуществото“. Те заявяват, че без тези средства не биха могли да продължат защитата срещу исковете на Робсън и Сейфчък. В документите се подчертава, че „би било катастрофално имуществото да изпадне в неизпълнение на задълженията си по това дело, в което са насрочени множество разпити и процесуални действия през следващите месеци“.
Michael Jackson's sexual assault accusers Wade Robson and James Safechuck are seeking $400 million in damages over the alleged abuse, according to MJ's estate.— TMZ (@TMZ) September 24, 2025
📖 https://t.co/IIWjotBYHF pic.twitter.com/YWjeIM8S36
До този момент не бе известно, че Робсън и Сейфчък търсят именно 400 милиона долара от компаниите на Джексън – MJJ Productions Inc. и MJJ Ventures Inc.
Имуществото на певеца последователно отрича обвиненията. В изявление негов говорител заяви: „Искът е лишен от основание и Майкъл е невинен.“ Представители на Робсън и Сейфчък не са коментирали случая.
Уейд Робсън, днес на 43 години, заведе първия си иск през 2013 г., твърдейки, че е бил подлаган на сексуално насилие от Джексън между седем- и четиринадесетгодишна възраст. Джеймс Сейфчък, 47, подаде своя иск година по-късно, заявявайки, че певецът го е подготвял за сексуален контакт още от 10-годишна възраст, когато двамата участват заедно в реклама на Pepsi.
И двамата подробно разказаха за предполагаемото насилие в документалния филм на HBO Leaving Neverland през 2019 г. Впоследствие имуществото на Джексън заведе дело срещу HBO за нарушаване на клауза в договор от 1992 г., според която те не могат да го клеветят. Делото приключи със споразумение през 2024 г., като телевизията се съгласи окончателно да премахне филма от своята платформа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
17:01 25.09.2025
2 Пич
17:02 25.09.2025
3 реалистъ
17:05 25.09.2025
4 Чичо Ивчо
17:07 25.09.2025
5 665
17:24 25.09.2025
6 Неразбрал
17:31 25.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Коста
17:32 25.09.2025
9 Сатана Z
17:32 25.09.2025
10 Роза
17:54 25.09.2025