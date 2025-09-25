Новини
Обвинителите на Майкъл Джексън в сексуално насилие искат 400 милиона долара обезщетение

25 Септември, 2025 16:59 849 10

Двама мъже, обвиняващи Джако, че ги е насилвал като деца, искат 9-цифрено обезщетение от наследниците му

Обвинителите на Майкъл Джексън в сексуално насилие искат 400 милиона долара обезщетение - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Обвинителите на Майкъл Джексън – Уейд Робсън и Джеймс Сейфчък – предявиха иск за обезщетение в размер на 400 милиона долара заради твърдения за сексуално насилие.

Сумата бе оповестена в съдебни документи, подадени на 15 септември, във връзка със становището на дъщерята на певеца, Парис Джексън, която възразява имуществото на баща ѝ да покрива всички натрупани съдебни разноски по делото.

Според изпълнителите на завещанието – Джон Бранка и Джон Макклейн – отказът от покриване на разноските би имал „дълбоко дестабилизиращи последици за имуществото“. Те заявяват, че без тези средства не биха могли да продължат защитата срещу исковете на Робсън и Сейфчък. В документите се подчертава, че „би било катастрофално имуществото да изпадне в неизпълнение на задълженията си по това дело, в което са насрочени множество разпити и процесуални действия през следващите месеци“.

До този момент не бе известно, че Робсън и Сейфчък търсят именно 400 милиона долара от компаниите на Джексън – MJJ Productions Inc. и MJJ Ventures Inc.

Имуществото на певеца последователно отрича обвиненията. В изявление негов говорител заяви: „Искът е лишен от основание и Майкъл е невинен.“ Представители на Робсън и Сейфчък не са коментирали случая.

Уейд Робсън, днес на 43 години, заведе първия си иск през 2013 г., твърдейки, че е бил подлаган на сексуално насилие от Джексън между седем- и четиринадесетгодишна възраст. Джеймс Сейфчък, 47, подаде своя иск година по-късно, заявявайки, че певецът го е подготвял за сексуален контакт още от 10-годишна възраст, когато двамата участват заедно в реклама на Pepsi.

И двамата подробно разказаха за предполагаемото насилие в документалния филм на HBO Leaving Neverland през 2019 г. Впоследствие имуществото на Джексън заведе дело срещу HBO за нарушаване на клауза в договор от 1992 г., според която те не могат да го клеветят. Делото приключи със споразумение през 2024 г., като телевизията се съгласи окончателно да премахне филма от своята платформа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    11 1 Отговор
    Че той Джако мря ма

    17:01 25.09.2025

  • 2 Пич

    15 1 Отговор
    Ако краварите осъдят умрял за " предполагаемото насилие " ще забият нови жалони в правосъдието!!! Тръмп не им ли спря соросоидите номера?!

    17:02 25.09.2025

  • 3 реалистъ

    12 0 Отговор
    Поредните, търсещи слава и пари. Като деца им е било хубаво в имението на Джако и не са се оплаквали, като одъртяли, се сетили, че ги бил насилил.

    17:05 25.09.2025

  • 4 Чичо Ивчо

    9 0 Отговор
    Да вървят при него да си ги поискат! Да им се не видят глупостите и измишльотините, като на онази организация МеТоо или нещо такова беше, от "любимите" на Тръмп!

    17:07 25.09.2025

  • 5 665

    5 0 Отговор
    Те веднъж вече са взели обезщетение през 1994 и са си стиснали ръцете . Сега парите са профукани и ма3ни адвокати са ги подсетили , че покрай митуу може да изцоцат още.

    17:24 25.09.2025

  • 6 Неразбрал

    7 0 Отговор
    Не можаха ли да се сетят, докато още беше жив? Сега човекът го няма да се защити.

    17:31 25.09.2025

  • 8 Коста

    4 0 Отговор
    Нещо като давност няма ли ? И що от наследниците искат? Да искат от шимпанзето на Майкъл

    17:32 25.09.2025

  • 9 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Както се казва: "Бой и еб-ане не се връщат"

    17:32 25.09.2025

  • 10 Роза

    1 0 Отговор
    Да са искали пари,докато е бил жив!Знаят ,че Джексън е оставил голямо наследство,и сега търсят изгода!Ама наследниците не са виновни за постъпките му!Алчността е голяма работа!

    17:54 25.09.2025