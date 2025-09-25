Обвинителите на Майкъл Джексън в сексуално насилие искат 400 милиона долара обезщетение

Обвинителите на Майкъл Джексън – Уейд Робсън и Джеймс Сейфчък – предявиха иск за обезщетение в размер на 400 милиона долара заради твърдения за сексуално насилие.

Сумата бе оповестена в съдебни документи, подадени на 15 септември, във връзка със становището на дъщерята на певеца, Парис Джексън, която възразява имуществото на баща ѝ да покрива всички натрупани съдебни разноски по делото.

Според изпълнителите на завещанието – Джон Бранка и Джон Макклейн – отказът от покриване на разноските би имал „дълбоко дестабилизиращи последици за имуществото“. Те заявяват, че без тези средства не биха могли да продължат защитата срещу исковете на Робсън и Сейфчък. В документите се подчертава, че „би било катастрофално имуществото да изпадне в неизпълнение на задълженията си по това дело, в което са насрочени множество разпити и процесуални действия през следващите месеци“.

До този момент не бе известно, че Робсън и Сейфчък търсят именно 400 милиона долара от компаниите на Джексън – MJJ Productions Inc. и MJJ Ventures Inc.

Имуществото на певеца последователно отрича обвиненията. В изявление негов говорител заяви: „Искът е лишен от основание и Майкъл е невинен.“ Представители на Робсън и Сейфчък не са коментирали случая.

Уейд Робсън, днес на 43 години, заведе първия си иск през 2013 г., твърдейки, че е бил подлаган на сексуално насилие от Джексън между седем- и четиринадесетгодишна възраст. Джеймс Сейфчък, 47, подаде своя иск година по-късно, заявявайки, че певецът го е подготвял за сексуален контакт още от 10-годишна възраст, когато двамата участват заедно в реклама на Pepsi.

И двамата подробно разказаха за предполагаемото насилие в документалния филм на HBO Leaving Neverland през 2019 г. Впоследствие имуществото на Джексън заведе дело срещу HBO за нарушаване на клауза в договор от 1992 г., според която те не могат да го клеветят. Делото приключи със споразумение през 2024 г., като телевизията се съгласи окончателно да премахне филма от своята платформа.