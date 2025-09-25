Новини
Резил в "Игри на волята": Участник избяга, за да си купи храна

25 Септември, 2025 15:31 1 528 8

Неназованият участник бил показан на продукцията чрез кадри от охранителни камери

Резил в "Игри на волята": Участник избяга, за да си купи храна - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нов абсурден скандал в "Игри на волята“. Един от участниците, пребиваващи на Блатото, е нарушил правилата на играта. Участникът, чието име бе запазено в тайна, най-безцеремонно отишъл през нощта до най-близката бензиностанция край Дуранкулак, за да си вземе храна. За негово нещастие обаче, работещите там показали кадри от видеокамерите на продуцентите и издали прегрешилия играч.

Но с това проблемите за екипа не приключили. Оказало се, че и ятаци носили храна на бедстващото племе край блатото. Намирали се добри хора, които тайно да снабдяват с продукти участниците. И това не останало скрито от продуцентите и те се принудили да вземат категоричното решение да преместят играчите в изолатора. За капак те и там намерили скрита храна, но провизиите били прибрани.

Това не е първият случай, в който външни за продукцията хора хранят участници. Случвало се е и в предишни сезони. През 2021 година племето на реката, в което бе и бившият волейболист Георги Братоев, успя да организира носене на чували с храна от техни близки. В последващ сезон пък участници изнасяха барчета и храна от резиденцията в дена на териториална битка, в случай, че се окажат на реката. Имаше и случаи, в които риалити героите ядяха от продукцията на стопанството, макар това да им бе напълно забранено. Продуцентите на "Игри на волята“ обаче винаги са били безкомпромисни и са наказвали строго прегрешилите играчи, пише "Филтър".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гръндж

    5 1 Отговор
    Ха ви добър ден! Резилите ще продължават да се трупат.

    15:32 25.09.2025

  • 2 Винкело

    19 1 Отговор
    Големи гайняри тия от бензиностанцията...

    15:34 25.09.2025

  • 3 Бай Коста

    12 0 Отговор
    Кой си губи времето с тая боза?

    15:37 25.09.2025

  • 4 Просташки предавания

    9 0 Отговор
    За да оглупява стадото още повече и да печелят тарикатите продуценти милиони на гърба на оглупелия народ

    15:38 25.09.2025

  • 5 Хаха

    1 0 Отговор
    Тва ми напомня на Бай Брадър заключен в стаята без външен достъп 😁
    За да ядеш трябва да си поръчаш храна

    15:41 25.09.2025

  • 6 Анонимен

    12 0 Отговор
    Що за гавра с участниците да ги оставяш без храна

    15:43 25.09.2025

  • 7 излиза

    1 0 Отговор
    че това било състезание за отслабване, ама някои не спазвали правилата да гладуват. :-)

    16:02 25.09.2025

  • 8 Фен на формата

    0 0 Отговор
    Каквото и да си говорим, прекаляват с този глад, наистина. Генчо от сезон 4 бе напълно прав за нещата които каза за продукцията.

    16:13 25.09.2025