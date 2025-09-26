Втори златен бутон в "България търси талант"

Остри като бръснач самурайски катани ще проблясват в опасна близост до журито на „България търси талант“ тази неделя, от 20.00 ч., по bTV. Най-смелите от звездната четворка, както и единият от водещите, ще станат част от опасен номер, в който няма място за грешки.

Сцената на предаването ще избухне с хиляди конфети след натискането на втория за сезона златен бутон. Сълзи от радост и тъга ще пълнят очите на журито, а Николаос Цитиридис ще трогне публиката и своите колеги с много лични откровения след едно от най-смелите изпълнения в предаването.

Кълба от дим ще се стелят пред публиката, ясновидка ще демонстрира уменията си над журито, а „чудовищно племе“ ще превземе сцената в третия епизод на шоуто, което открива и показва най-впечатляващите таланти.

Автентични и позабравени духови инструменти ще звучат в залата, а фолклорни изпълнения и рап откровения ще разказват вълнуващи истории чрез музиката. Освен да покажат своя талант и умения, в новия епизод ще има и участници, които ще търсят помощ. Училищна музикална група ще отправи молба към публиката и зрителите в търсене на подходящо име на бандата си.

Кой ще продължи напред, кой ще разплаче Галена и Николаос, кой ще си тръгне с остра критика и четири пъти „не“, предстои да стане ясно тази неделя, в 20:00 ч. по bTV.