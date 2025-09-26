Меган Маркъл разбуни духовете, появи се с "пръстена на Кралицата"

Меган Маркъл се появи с ново бижу на благотворително събитие в Санта Барбара този уикенд, като привлече вниманието с пръстен от своя предпочитан бижутер Logan Hollowell.

Херцогинята на Съсекс носеше модел Queen Water Drop Moonstone Ring от 14-каратово злато с крушовиден лунен камък и обков от бели диаманти. Бижуто се предлага на цена от 4195 долара. Изборът на пръстен с името „Queen“ бе отбелязан от наблюдатели, имайки предвид сложните отношения на Маркъл с официалната ѝ титла след решението ѝ и принц Хари да се оттеглят от кралските си задължения през 2020 г.

Според описанието на марката, лунният камък е свързан с богинята Диана, което се възприема и като възможен символичен жест към покойната майка на принц Хари - принцеса Даяна.

Meghan Markle made a sparkling statement at a charity event in Santa Barbara this weekend, debuting a dazzling new piece from her go-to jeweler, the “Queen” ring. 👸 📸: BACKGRID Amy Katz/ZUMA / https://t.co/AO805SwVIE pic.twitter.com/asvIERu75l — Page Six (@PageSix) September 25, 2025

За събитието Маркъл беше облечена в тъмносиня рокля без ръкави на Carolina Herrera, комбинирана с кожени обувки на Ralph Lauren в карамелен цвят. Акцентът в тоалета бяха бижутата – освен новия пръстен, тя носеше часовник Cartier Tank Française, гривна Cartier Love и тенис гривна Jennifer Meyer.

Пръстенът бе представен на концерта One805LIVE!, организиран от Кевин Костнър в подкрепа на благотворителна кауза. Това е поредното допълнение към колекцията на Маркъл от бижута на Logan Hollowell. Херцогинята отдавна демонстрира интерес към марката, известна със своите модели, вдъхновени от астрономията.

Сред най-забележимите ѝ изяви с техни изделия са колиета със съзвездията на децата ѝ Арчи и Лилибет, които тя носи по време на публични прояви, включително обявяването на менторската инициатива „40×40“ през 2021 г. В началото на тази година Маркъл се завърна в Instagram след петгодишно отсъствие, публикувайки нова профилна снимка с диамантено колие на същата марка на стойност 26 995 долара.

Новият "кралски" пръстен е още едно допълнение към публичния ѝ имидж, в който изборът на бижута играе съществена роля. Все пак, приживе кралица Елизабет II бе позната с това, че често отправяше послания към общността с избора си на тоалети и аксесоари. Например в първия ден на речта ѝ в парламента след Брекзит през 2017 г. тя носеше шапка в синьо с жълти цветя, напомняща цветовете на знамето на ЕС, което бе изтълкувано като тънък намек към темата.

Следващата година - през 2018 г., когато Доналд Тръмп и Мелания бяха на посещение във Великобритания, кралицата избра интересен аксесоар - брошка, подарена ѝ от семейство Обама през 2011 г. Това също бе прието като тънък намек за политическите ѝ, или поне лични, пристрастия.