Новини
Любопитно »
Терапевт: Уринирането под душа е опасно

Терапевт: Уринирането под душа е опасно

27 Септември, 2025 15:57 1 088 23

  • терапевт-
  • душ-
  • уриниране-
  • опасно-
  • пикочния мехур-
  • тазово дъно-
  • алиша джефри-томас

Човек може да започне рефлекторно да свързва пускането на крана с уриниране

Терапевт: Уринирането под душа е опасно - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Уринирането под душа може да бъде по-опасно, отколкото изглежда, предупреди терапевтът Алиша Джефри-Томас. Пред Mirror тя посочи убедителна причина да се откажем от този навик.

Според Джефри-Томас, уринирането под душа може да доведе до проблеми с пикочния мехур и тазовото дъно. Тя обясни, че човек може да започне рефлекторно да свързва пускането на крана с уриниране, което затруднява контролирането на пикочния му мехур при звука на течаща вода.

Потенциално, продължи терапевтът, този навик може да доведе до инконтиненция при миене на ръце или чинии и впоследствие да причини проблеми с тазовото дъно при жените. „Жените не са "програмирани" да уринират изправени, защото тазовото дъно не може да се отпусне правилно. Това означава, че пикочният мехур няма да се изпразни правилно“, предупреди Джефри-Томас. За хората, които вече са свикнали да уринират под душа, тя предложи да отидат до тоалетната преди душ и да се опитат да се въздържат по време на това.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    4 1 Отговор
    терапевтКАТА Алиша Джефри-Томас.

    15:59 27.09.2025

  • 2 Верно ли?

    4 3 Отговор
    А деформацията?

    Коментиран от #5

    16:01 27.09.2025

  • 3 Пич

    9 1 Отговор
    Бас хващам , че тук съм чел статия в която се твърдеше колко е добре , защото когато чуруликаш под душа пестиш вода !

    16:02 27.09.2025

  • 4 чебурашка

    3 9 Отговор
    Русофилите са винаги наведени за тях това не важи,задните части са насочени към Кремъл.

    Коментиран от #6, #12

    16:02 27.09.2025

  • 5 Верно ли?

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Верно ли?":

    А дефекацията?

    16:02 27.09.2025

  • 6 Трай бе,

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "чебурашка":

    дендър

    Коментиран от #8

    16:03 27.09.2025

  • 7 И в морето също !

    7 0 Отговор
    Може да ви влезе паламуд!

    Коментиран от #21

    16:03 27.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Верно ли...

    3 0 Отговор
    А дишането под душа и то ли е вредно?

    16:05 27.09.2025

  • 10 Аз пък

    3 1 Отговор
    Обичам дамата да ми уринира върху оръжието. После като забича интензивно и се вдига зкатна мъгла.

    16:05 27.09.2025

  • 11 Трътлю

    6 1 Отговор
    Ни съ смейти! Тук в Англия немалък процент реално се нуждаят от такива съвети. Пример: Познайте защо в английските Лидъли няма машини за рязане на хляб!

    16:06 27.09.2025

  • 12 Важното

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "чебурашка":

    Е че предните части са насочени винаги към паветниците!

    Коментиран от #14

    16:07 27.09.2025

  • 13 Само

    2 0 Отговор
    големи нужди са безопасни вероятно ?

    16:09 27.09.2025

  • 14 и така става русо.р.об

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Важното":

    русофил и паветник сте едни и същи г.ом.н.а

    16:09 27.09.2025

  • 15 Плевенчанин

    7 1 Отговор
    Какво беше това душ?

    16:10 27.09.2025

  • 16 Венелина Маринова

    3 0 Отговор
    Днес Милен не беше на кеф и много злобно ме еб... в гъ..., сега ме наболява.

    16:11 27.09.2025

  • 17 :))

    2 0 Отговор
    Истинският проблем под душа са 4е.киите,с извинение, ама нищо де... :))

    Коментиран от #19

    16:12 27.09.2025

  • 18 Жълтопаветен

    3 1 Отговор
    Ние в свободна и демократична България се къпем напролет на реката,както е било и преди комунизма. До тогава ли да стискаме?

    16:13 27.09.2025

  • 19 За кого са проблем :)

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от ":))":

    Повечето шампоани започнаха да ги правят в удобна издължена форма

    16:15 27.09.2025

  • 20 Буха ха

    1 0 Отговор
    Истинската заплаха е да започнете и да ссерете под душа

    16:16 27.09.2025

  • 21 Плувай

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "И в морето също !":

    Плувай..... не е паламуд...

    16:17 27.09.2025

  • 22 Цвете

    0 0 Отговор
    ТОЛКОВА СИ ГЛУПОСТИ ПРЕПИСВАШ.ПЪРВО ПРОЧЕТИ ЧЕ ТОВА Е ОТВРАТИТЕЛНА ЛЪЖА. 📖🚽🛁🚿🛁🚽🛁🚽🛁🛁🛁

    16:32 27.09.2025

  • 23 бай Шиле

    0 0 Отговор
    За уринирането не знам, но секса под душа е опасен. С моята съпруга правим секс под душа и когато пусна водата да поливам градината се надървям яко и комшийката ми налита. Вече трудно им насмогвам.

    16:33 27.09.2025