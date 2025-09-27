Терапевт: Уринирането под душа е опасно

Уринирането под душа може да бъде по-опасно, отколкото изглежда, предупреди терапевтът Алиша Джефри-Томас. Пред Mirror тя посочи убедителна причина да се откажем от този навик.

Според Джефри-Томас, уринирането под душа може да доведе до проблеми с пикочния мехур и тазовото дъно. Тя обясни, че човек може да започне рефлекторно да свързва пускането на крана с уриниране, което затруднява контролирането на пикочния му мехур при звука на течаща вода.

Потенциално, продължи терапевтът, този навик може да доведе до инконтиненция при миене на ръце или чинии и впоследствие да причини проблеми с тазовото дъно при жените. „Жените не са "програмирани" да уринират изправени, защото тазовото дъно не може да се отпусне правилно. Това означава, че пикочният мехур няма да се изпразни правилно“, предупреди Джефри-Томас. За хората, които вече са свикнали да уринират под душа, тя предложи да отидат до тоалетната преди душ и да се опитат да се въздържат по време на това.