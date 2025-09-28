Новини
Любопитно »
Саня Армутлиева скочи срещу Жана Бергендорф

Саня Армутлиева скочи срещу Жана Бергендорф

28 Септември, 2025 08:55 1 276 8

  • саня армутлиева-
  • жана бергендорф-
  • талант-
  • успех-
  • музикална сцена

Армутлиева разясни, че успехът в музиката не се крепи само на талант, а най-вече на характера на артистите

Саня Армутлиева скочи срещу Жана Бергендорф - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Жана Бергендорф е изумително момиче и артист, но е похабен талант заради стечението на обстоятелствата", така музикалната продуцентка Саня Армутлиева коментира певицата по време на участието си пред Жоро Любенов. Тя беше провокирана от неговия въпрос - какво е похабен талант.

Армутлиева разясни, че успехът в музиката не се крепи само на талант, а най-вече на характера на артистите, пише plovdiv24.bg.

"Все повече няма формула за успеха, но аз вярвам много в характера - енергията и волята на изпълнителите. Талантът и музикалността са уникален дар, но характерът е този, който гради творчеството и инстинкта за сцената", категорична бе тя.

Според нея най-трудното за един артист е да свикне с тревожността и напрежението, идващи от постоянната необходимост да се доказва.

"Успехът може да се превърне в капан - щом го постигнеш, трябва отново да се върнеш на стартовата линия", добави Армутлиева.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    5 0 Отговор
    На каква височина е скочила? На 2,04 метра ли? За рошав световен рекорд.

    09:02 28.09.2025

  • 2 Aлфа Bълкът

    7 0 Отговор
    Скумрия срещу кит.
    Но по-скоро Джар Джар Бинкс срещу Джаба Хътянина с когото Жана Бергендорф са 1 към 1.

    09:08 28.09.2025

  • 3 Дедо

    8 0 Отговор
    Тази в музикалния бранш и бизнес е аналога на Пеевски в политиката и властта. Абсолютна монополистка , която смачква всички които не и се подчиняват. Властта и на къдравата трябва да бъде ограничена ,от някоя специална разпоредба или парламентарна антимонополна комисия. Тя унищожава и ограбва българските певци .

    09:22 28.09.2025

  • 4 глоги

    3 0 Отговор
    изумително момиче и артистКА

    09:22 28.09.2025

  • 5 Анонимен

    1 0 Отговор
    Местим!

    09:41 28.09.2025

  • 6 Мармот

    3 0 Отговор
    Никога не съм чул Саня Армутлиева. Коя е тя? Певица, актриса или какво?

    Коментиран от #8

    09:44 28.09.2025

  • 7 Как

    2 0 Отговор
    Като се е развела одавна с омразния дърт
    Бергендорф , защо продължава да му носи фамилията?

    09:48 28.09.2025

  • 8 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мармот":

    Неуспяла витизчийка от началото на 90 те , единствената и" роля " в театъра беше , как прави секс със скелет на сцената , гола ....после открадна мъжа на Камелия Тодорова , ограби го и го умори от рак ....това е в общи линии кариерата и !!!

    10:02 28.09.2025