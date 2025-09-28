Новини
"Освободих тялото си" - Звезда от "Чародейките" захвърли гръдните импланти

28 Септември, 2025 20:37 901 12

Звездата отбеляза, че вече не се нуждае от големи гърди, за да бъде щастлива

Снимка: Инстаграм
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Алиса Милано коментира премахването на гръдните си импланти с фразата „Освобождавам тялото си“. Публикацията се появи на страницата ѝ в Instagram.


52-годишната звезда от популярния телевизионен сериал „Чародейките“ сподели снимка преди да се подложи на операция за намаляване на бюста. В описанието Милано заяви, че се освобождава от тяло, което е било сексуализирано и малтретирано. Тя подчерта, че за някои жени наличието на гръдни импланти може да бъде източник на красота, вдъхновение и свобода.

„Това, което за мен е фалшив наратив, може да е истина за тях. Толкова съм щастлива, че всички можем да намерим женственост и мир по свои собствени правила“, обясни тя.

„Днес съм обичана, женствена, привлекателна и успешна, не заради имплантите си“, подчерта тя, добавяйки, че вече се възстановява от операцията и благодари на всеки последовател за подкрепата.


  • 1 Ясен

    6 0 Отговор
    не мога да понасям фалшиви цици, дък фейсове и татуси.
    не знам кво си мислят тия дето си ги правят, но трябва да знаят че са отврат.

    20:41 28.09.2025

  • 2 Знаещия

    1 0 Отговор
    Еми те циците са си свършили работа и вече естествено не и трябват.....

    20:45 28.09.2025

  • 3 Мьдлле

    4 0 Отговор
    Арв сега да почнат всички да ги махат ,че изкуствени не знам кой идьот па ги аресва

    20:46 28.09.2025

  • 4 Мъж

    0 4 Отговор
    България ще бъде държава с главно Д. На следващите избори пълна подкрепа за ДПС ново начало

    20:58 28.09.2025

  • 5 Пич

    5 1 Отговор
    Малко ми е трудно как да определя жените ! В никакъв случай не са глупави , но са като овцете. Една изпуснеш ли я да пасе в люцерната , и айдеее....... отиде цялото стадо..... А люцерната е отрова за тях , но...... модерно им е да я пасат , някак си....

    Коментиран от #6

    21:00 28.09.2025

  • 6 Оги

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Правилно си ги определил - овце.

    21:02 28.09.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 2 Отговор
    Тя може и да е щастлива с малки $и$и, ама трябва да помисли и за мъжете...

    Коментиран от #9

    21:23 28.09.2025

  • 8 Анонимен

    2 0 Отговор
    Малко по-скромно.

    Коментиран от #10

    21:33 28.09.2025

  • 9 Оправдания

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    За пред себе си! Защото жените си слагат изкуствени цици заради себе си и собствените си комплекси, не заради мъжете. Ние ги харесваме колкото да се посизгаврим със собственичката им. Е , сигурно в провинцията е останал все още някой тракторист или комбайнер, който ги харесва!

    Коментиран от #11, #12

    21:38 28.09.2025

  • 10 Приемам

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Забележката!

    21:39 28.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.