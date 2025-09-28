"Освободих тялото си" - Звезда от "Чародейките" захвърли гръдните импланти

Американската актриса Алиса Милано коментира премахването на гръдните си импланти с фразата „Освобождавам тялото си“. Публикацията се появи на страницата ѝ в Instagram.

52-годишната звезда от популярния телевизионен сериал „Чародейките“ сподели снимка преди да се подложи на операция за намаляване на бюста. В описанието Милано заяви, че се освобождава от тяло, което е било сексуализирано и малтретирано. Тя подчерта, че за някои жени наличието на гръдни импланти може да бъде източник на красота, вдъхновение и свобода.

„Това, което за мен е фалшив наратив, може да е истина за тях. Толкова съм щастлива, че всички можем да намерим женственост и мир по свои собствени правила“, обясни тя.

Звездата отбеляза, че вече не се нуждае от големи гърди, за да бъде щастлива.

„Днес съм обичана, женствена, привлекателна и успешна, не заради имплантите си“, подчерта тя, добавяйки, че вече се възстановява от операцията и благодари на всеки последовател за подкрепата.