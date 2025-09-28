"Освободих тялото си" - Звезда от "Чародейките" захвърли гръдните импланти

Американската актриса Алиса Милано коментира премахването на гръдните си импланти с фразата „Освобождавам тялото си“. Публикацията се появи на страницата ѝ в Instagram.
52-годишната звезда от популярния телевизионен сериал „Чародейките“ сподели снимка преди да се подложи на операция за намаляване на бюста. В описанието Милано заяви, че се освобождава от тяло, което е било сексуализирано и малтретирано. Тя подчерта, че за някои жени наличието на гръдни импланти може да бъде източник на красота, вдъхновение и свобода.
„Това, което за мен е фалшив наратив, може да е истина за тях. Толкова съм щастлива, че всички можем да намерим женственост и мир по свои собствени правила“, обясни тя.
Звездата отбеляза, че вече не се нуждае от големи гърди, за да бъде щастлива.
„Днес съм обичана, женствена, привлекателна и успешна, не заради имплантите си“, подчерта тя, добавяйки, че вече се възстановява от операцията и благодари на всеки последовател за подкрепата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ясен
не знам кво си мислят тия дето си ги правят, но трябва да знаят че са отврат.
20:41 28.09.2025
2 Знаещия
20:45 28.09.2025
3 Мьдлле
20:46 28.09.2025
4 Мъж
20:58 28.09.2025
5 Пич
Коментиран от #6
21:00 28.09.2025
6 Оги
До коментар #5 от "Пич":Правилно си ги определил - овце.
21:02 28.09.2025
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #9
21:23 28.09.2025
8 Анонимен
Коментиран от #10
21:33 28.09.2025
9 Оправдания
До коментар #7 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":За пред себе си! Защото жените си слагат изкуствени цици заради себе си и собствените си комплекси, не заради мъжете. Ние ги харесваме колкото да се посизгаврим със собственичката им. Е , сигурно в провинцията е останал все още някой тракторист или комбайнер, който ги харесва!
Коментиран от #11, #12
21:38 28.09.2025
10 Приемам
До коментар #8 от "Анонимен":Забележката!
21:39 28.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.