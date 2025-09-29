Започва битка за милионите на Брус Уилис

Семейството на Брус Уилис се готви за евентуален сблъсък за богатството му от 250 милиона долара, като вътрешни лица предупреждават, че може да възникне напрежение между съпругата му Ема Хеминг Уилис и по-големите му дъщери от брака му с Деми Мур, пише plovdiv24.bg.

70-годишният актьор от "Умирай трудно“ е диагностициран с фронтотемпорална деменция през 2023 г. и сега живее в отделен дом с денонощни грижи, пише Radar Online.

47-годишната Ема наскоро каза пред Даян Сойер от ABC, че извеждането му от семейния дом е било необходимо за дъщерите им, 13-годишната Мейбъл и 11-годишната Евелин. "Брус би искал това за дъщерите ни“, каза тя, добавяйки: "Той би искал те да бъдат в дом, който е по-съобразен с техните нужди, а не с неговите“. Но източник, близък до семейството, твърди: "Ема е под огромен натиск в момента. Тя не само наблюдава грижите за Брус, но и вече е получила правото да управлява огромното му богатство, което раздразни другите близки на Брус.

Реалността, че тя е тази, която взема всички решения, не е убягнала на вниманието – и това е предизвикало напрежение с по-големите дъщери на Брус“. Актрисата Деми Мур, на 62 години, и Уилис бяха женени 13 години преди развода си през 2000 г. Те имат три дъщери - Румър, на 37 години, Скаут, на 34 години, и Талула, на 31 години. Въпреки раздялата, Мур и Уилис останаха необичайно близки, дори бяха под карантина заедно с Ема и децата по време на пандемията. В резултат на това семейството досега е представлявало единен фронт. Ема обаче се е превърнала в централна фигура във финансовите му дела.

Медицинските грижи за Уилис, според съобщенията, струват десетки хиляди долари всеки месец. Друг вътрешен човек твърди: "Ема е много внимателна с парите – ако не друго, тя е предпазлива. Тя е напълно наясно колко скъпи са станали грижите за Брус, но не се отдава на екстравагантност. Въпреки това, с наложено състояние от 250 милиона долара, въпросът кой държи юздите и къде отиват парите винаги остава на заден план“. В разцвета на кариерата си Уилис печели над 100 милиона долара само за няколко години, появявайки се в повече от 100 филма от различни жанрове. Последният му проект, екшън филмът от 2021 г. " Assassin“ , излиза малко преди пенсионирането му, припомня "Телеграф".