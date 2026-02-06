Племенници се облизват за наследството на Лагерфелд, оспориха завещанието на модната легенда

Неизвестни лица са решили да оспорят завещанието на модния дизайнер Карл Лагерфелд, който управляваше модната къща Chanel от 1983 г. Неговият изпълнител, Кристиан Боасон, е уведомил племенниците на дизайнера за оспорването, съобщи Bunte.

Карл Лагерфелд почина на 85-годишна възраст през февруари 2019 г. Три години преди смъртта си, на 29 април 2016 г., той състави завещанието си. Седем години след смъртта му имуществото му трябваше да бъде разпределено между седем попечители, включително „майката“ на котката му, Франсоаз Касо, неговия асистент, Себастиан Жондо, и неговия кръщелник, Хъдсън Крьониг. Той не включи никакви роднини.

„Тълкуването на това завещание обаче е оспорвано. Следователно правата на наследниците в момента са несигурни“, пише Боасон в писмо до близките.

Според Bild, ако оспорването доведе до обявяване на завещанието за невалидно, ще се приложи законовият ред за наследяване. Тъй като Лагерфелд е починал неженен и бездетен, а двете му сестри също са починали по това време, имуществото му - недвижими имоти и приблизително 200 милиона евро - ще бъде разделено между племенниците му.

Във Франция и Монако завещанието може да бъде обявено за невалидно от съда, ако починалият е бил недееспособен към момента на съставянето му. Ако завещанието бъде анулирано, то се счита за законно несъществуващо. Защо точно завещанието на Лагерфелд е било оспорено и от кого, остава неизвестно.

Изплащането на средствата е блокирано и от данъчен спор с френската данъчна администрация. Според бюлетина Glitz.paris, цитиран от Bild, данъчната служба изисква между 20 и 40 милиона евро неплатени данъци от имуществото. Данъчните власти обясняват, че действителното местожителство на Лагерфелд е Париж (с данъчна ставка до 45%), а не посоченият му основен адрес в Монако, където данъчната ставка е 0% за повечето жители.

Карл Лагерфелд е роден в Хамбург през 1933 г., въпреки че по-късно твърди, че е роден през 1935 г. В началото на 50-те години на миналия век Лагерфелд се премества в Париж, където скоро става асистент на модния дизайнер Пиер Балмен, а по-късно и артистичен директор на модната къща на Жан Пату.

През 1974 г. Лагерфелд основава собствена линия Karl Lagerfeld Impression, а през 1983 г. става артистичен директор на Chanel, за която създава линии конфекция и висша мода. В продължение на няколко години той е главен дизайнер в Chloé, а от 1965 г. си сътрудничи с италианската модна къща Fendi.

През 2010 г. Лагерфелд получава Ордена на Почетния легион и е повишен в Командир на Ордена за приноса си към френската култура и изкуство.