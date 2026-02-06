Племенници се облизват за наследството на Лагерфелд, оспориха завещанието на модната легенда

Неизвестни лица са решили да оспорят завещанието на модния дизайнер Карл Лагерфелд, който управляваше модната къща Chanel от 1983 г. Неговият изпълнител, Кристиан Боасон, е уведомил племенниците на дизайнера за оспорването, съобщи Bunte.
Карл Лагерфелд почина на 85-годишна възраст през февруари 2019 г. Три години преди смъртта си, на 29 април 2016 г., той състави завещанието си. Седем години след смъртта му имуществото му трябваше да бъде разпределено между седем попечители, включително „майката“ на котката му, Франсоаз Касо, неговия асистент, Себастиан Жондо, и неговия кръщелник, Хъдсън Крьониг. Той не включи никакви роднини.
„Тълкуването на това завещание обаче е оспорвано. Следователно правата на наследниците в момента са несигурни“, пише Боасон в писмо до близките.
Според Bild, ако оспорването доведе до обявяване на завещанието за невалидно, ще се приложи законовият ред за наследяване. Тъй като Лагерфелд е починал неженен и бездетен, а двете му сестри също са починали по това време, имуществото му - недвижими имоти и приблизително 200 милиона евро - ще бъде разделено между племенниците му.
Във Франция и Монако завещанието може да бъде обявено за невалидно от съда, ако починалият е бил недееспособен към момента на съставянето му. Ако завещанието бъде анулирано, то се счита за законно несъществуващо. Защо точно завещанието на Лагерфелд е било оспорено и от кого, остава неизвестно.
Изплащането на средствата е блокирано и от данъчен спор с френската данъчна администрация. Според бюлетина Glitz.paris, цитиран от Bild, данъчната служба изисква между 20 и 40 милиона евро неплатени данъци от имуществото. Данъчните власти обясняват, че действителното местожителство на Лагерфелд е Париж (с данъчна ставка до 45%), а не посоченият му основен адрес в Монако, където данъчната ставка е 0% за повечето жители.
Карл Лагерфелд е роден в Хамбург през 1933 г., въпреки че по-късно твърди, че е роден през 1935 г. В началото на 50-те години на миналия век Лагерфелд се премества в Париж, където скоро става асистент на модния дизайнер Пиер Балмен, а по-късно и артистичен директор на модната къща на Жан Пату.
През 1974 г. Лагерфелд основава собствена линия Karl Lagerfeld Impression, а през 1983 г. става артистичен директор на Chanel, за която създава линии конфекция и висша мода. В продължение на няколко години той е главен дизайнер в Chloé, а от 1965 г. си сътрудничи с италианската модна къща Fendi.
През 2010 г. Лагерфелд получава Ордена на Почетния легион и е повишен в Командир на Ордена за приноса си към френската култура и изкуство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хоминид
Коментиран от #3
08:51 06.02.2026
2 Новичок
08:52 06.02.2026
3 Хмм
До коментар #1 от "хоминид":обикновено се правят завещания срещу роднините, когато сасе държали лошо, защото са били сигурни, че са наследници на имотите и парите набездетните, пращат ги болни в хосписи и чакат с нетърпение смъртта им
09:29 06.02.2026
4 Мисирки ООД
Коментиран от #5
09:38 06.02.2026
5 Коуега
До коментар #4 от "Мисирки ООД":Ше 6лижат на адвоката 6ли3алката.
09:41 06.02.2026
6 Да, ама НЕ
Коментиран от #8
10:03 06.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Соваж бейби
До коментар #6 от "Да, ама НЕ":Те и да имат шанс да докопат нещо ,ако нямат пари да го откупят имота примерно както пише 45 % данък ще се пусне на търг понеже не е прехвърлено нотариално на тяхно име .Има десетки случаи тук наследник се отказва от наследство поради липса на пари да плати данък.Е това най много го мразя тука ,данъците не знам кога се вдигнат хората на масов протест и с нови и с стари данъци всичко поскъпва всяка година.Дано не закрият марката че ми харесва по няколко модела си купувам на година достъпна цена на разпродажбите и класически модели винаги на мода.
10:19 06.02.2026