Дженифър Лопес е безпощадна: Разводът с Бен Афлек беше най-доброто нещо за мен

Дженифър Лопес е безпощадна: Разводът с Бен Афлек беше най-доброто нещо за мен

29 Септември, 2025 13:59 645 4

Благодарение на развода Джей Ло е успяла да израсне и да се промени

Дженифър Лопес е безпощадна: Разводът с Бен Афлек беше най-доброто нещо за мен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Дженифър Лопес даде едно от най-личните си интервюта през последните години, в което за първи път открито говори за раздялата си с Бен Афлек и как тя е повлияла на живота ѝ. В разговор за предаването CBS Sunday Morning певицата и актриса призна, че разводът не я е пречупил, а напротив – станал е катализатор за личностно израстване.

„Не ме промени – помогна ми да порасна по начина, от който имах нужда. Сега съм различен човек от преди година и половина“, споделя Лопес, която днес е на 56 години. Тя определя изминалото лято като „вероятно най-доброто“ в живота си, подчертавайки, че е успяла да открие ново усещане за свобода и радост: „Прекарвах прекрасно. Умея да се наслаждавам повече... Нямам толкова голям натиск. Разбрах, че радостта е в самите моменти и в пълното приемане на живота.“

Разводът бе финализиран през август 2024 г., след като двойката се раздели тихо в началото на същата година. Бракът им продължи малко повече от две години, след като те възобновиха връзката си през 2021 г. и се ожениха през 2022 г. Това бе вторият шанс за „Бенифър“ – дуо, което привлече огромно медийно внимание още в началото на 2000-те, когато първият им годеж приключи през 2004 г.

Любопитен детайл е, че докато Дженифър Лопес преживяваше личните си трудности, Бен Афлек е бил изпълнителен продуцент на нейния филмов проект Kiss of the Spider Woman. Самата тя признава, че работата по продукцията е била терапевтична: „Беше тежък момент — на снимачната площадка се чувствах щастлива, но у дома не беше така. Нужно беше да намеря баланс.“

От своя страна Бен Афлек също коментира темата в отделно интервю. По думите му раздялата не е плод на драма или сензация, а резултат от естествен житейски процес. „Истината е много по-ежедневна, отколкото хората предполагат,“ заявява актьорът, като отказва да навлиза в конкретни причини.

Джей Ло обаче ясно показва, че не се стреми да запълва празнотата с нова връзка. „Не търся мъж, просто съм щастлива така,“ казва тя, фокусирайки се върху кариерата си и личното си благополучие, пояснявайки, че с Бен всъщност са запазили приятелските си отношения.


