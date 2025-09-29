Емили от "Ергенът: Любов в рая" останала разочарована от шоуто

Скандалната участничка от "Ергенът: Любов в рая" – Емили Шишкова – направи поредица от откровени признания в ефира на "Преди обед". Красавицата сподели, че очакванията ѝ за шоуто били много по-различни от реалността.

"Не съм доволна от участието си. Представях си любов, богати мъже, хайлайф и красив живот, а там дори яденето беше кофти. Влязох с празен куфар и само три рокли, защото знаех, че ще има служебни дрехи", смята Емили.

Въпреки разочарованието, студентката по право е категорична, че вече е сбъднала една от мечтите си – популярността, и че появата ѝ в риалитито няма да попречи на амбицията ѝ да стане прокурор.

Емили не подмина и скандалните ситуации около себе си. За напрежението с Красимир и "ситуацията с килера" тя заяви: "Не исках да казвам това на Шермин, защото не съм такава."

Относно целувката с диджея Неделчо, Емили пък с усмивка заяви: "Аз съм се целувала с много мъже, не го помня този."

Тя отправи остри думи и към други участници: "Аз бях избор на Валентин, за да остане в предаването. Той не може да бъде пример за нашето поколение – простоват е."

Не липсваха и обиди към Лили Естер, която Емили нарече „това черничкото“. По-късно обаче тя призна, че е била силно засегната от случилото се на банкета: "Добре, няма да ѝ говоря така, но Лили страшно много ме засегна и за това се разплаках."

Риалити героинята се върна и към трудното си детство: "То се изразяваше в простотия. Смених много училища, направих много грешки и до днес продължавам да ги правя." Това най-вероятно включва и инцидента, при които тя пребива с метален прът най-добрата си приятелка точно преди 10 години.

Въпреки всичко, Емили е уверена в бъдещето си и вярва, че ще промени общественото мнение за себе си: "Не се намирам за красива сега, но след 10 години ще съм такава.", пише Шоу Блиц.