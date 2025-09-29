Новини
Емили от "Ергенът: Любов в рая" останала разочарована от шоуто

Емили от "Ергенът: Любов в рая" останала разочарована от шоуто

29 Септември, 2025 16:31 898 15

Колоритната участничка смятала, че в шоуто ще има служебни дрехи, заради което влязла с празен куфар

Емили от "Ергенът: Любов в рая" останала разочарована от шоуто - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандалната участничка от "Ергенът: Любов в рая" – Емили Шишкова – направи поредица от откровени признания в ефира на "Преди обед". Красавицата сподели, че очакванията ѝ за шоуто били много по-различни от реалността.

"Не съм доволна от участието си. Представях си любов, богати мъже, хайлайф и красив живот, а там дори яденето беше кофти. Влязох с празен куфар и само три рокли, защото знаех, че ще има служебни дрехи", смята Емили.

Въпреки разочарованието, студентката по право е категорична, че вече е сбъднала една от мечтите си – популярността, и че появата ѝ в риалитито няма да попречи на амбицията ѝ да стане прокурор.

Емили не подмина и скандалните ситуации около себе си. За напрежението с Красимир и "ситуацията с килера" тя заяви: "Не исках да казвам това на Шермин, защото не съм такава."

Относно целувката с диджея Неделчо, Емили пък с усмивка заяви: "Аз съм се целувала с много мъже, не го помня този."

Тя отправи остри думи и към други участници: "Аз бях избор на Валентин, за да остане в предаването. Той не може да бъде пример за нашето поколение – простоват е."

Не липсваха и обиди към Лили Естер, която Емили нарече „това черничкото“. По-късно обаче тя призна, че е била силно засегната от случилото се на банкета: "Добре, няма да ѝ говоря така, но Лили страшно много ме засегна и за това се разплаках."

Риалити героинята се върна и към трудното си детство: "То се изразяваше в простотия. Смених много училища, направих много грешки и до днес продължавам да ги правя." Това най-вероятно включва и инцидента, при които тя пребива с метален прът най-добрата си приятелка точно преди 10 години.

Въпреки всичко, Емили е уверена в бъдещето си и вярва, че ще промени общественото мнение за себе си: "Не се намирам за красива сега, но след 10 години ще съм такава.", пише Шоу Блиц.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 0 Отговор
    В шоуто ергените не са длъжни да си носят презерватив,а ергенските гащи.

    16:33 29.09.2025

  • 2 Кво шоу

    10 0 Отговор
    Това е пародия
    И тотална деградация

    16:33 29.09.2025

  • 3 Появи се обявата

    2 0 Отговор
    И в Алото

    16:34 29.09.2025

  • 4 Трол

    5 0 Отговор
    Служебните дрехи в това предаване са като в приказката "Новите дрехи на царя".

    16:38 29.09.2025

  • 5 да ти кажа

    2 3 Отговор
    тази се оказа най-читавата.

    16:39 29.09.2025

  • 6 Цвете

    6 0 Отговор
    НЕ ЗНАЯ, КАКВА ПРОКУРОРКА ЩЕ БЪДЕ, НО Е ДОСТА ЕЛЕМЕНТАРНА, ДА НЕ КАЖА, ПРОСТА.ДА НЕ ДАВА ГОСПОД ДА ПОПАДНЕШ НА ТАЗИ " БОРКИНЯ " ЗА СЛАВА. ВИДЪТ Й Е ПОВЕЧЕ ОТ МРЪСНИШКИ.ЖАЛКА. ЖЕНИЦА.😂🤭🤔😏😒

    16:40 29.09.2025

  • 7 Цвете

    3 0 Отговор
    НЕ ЗНАЯ, КАКВА ПРОКУРОРКА ЩЕ БЪДЕ, НО Е ДОСТА ЕЛЕМЕНТАРНА, ДА НЕ КАЖА, ПРОСТА.ДА НЕ ДАВА ГОСПОД ДА ПОПАДНЕШ НА ТАЗИ " БОРКИНЯ " ЗА СЛАВА. ВИДЪТ Й Е ПОВЕЧЕ ОТ МРЪСНИШКИ.ЖАЛКА. ЖЕНИЦА.😂🤭🤔😏😒

    16:41 29.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мазна м.астия

    1 0 Отговор
    Много съм широка и пър.дях силно на два гласа

    16:46 29.09.2025

  • 10 ИВАН

    4 1 Отговор
    Парад на грозота, тъпота и нахалство, който не е виждал толкова отврат на едно място, може да се възползва.

    16:53 29.09.2025

  • 11 Един

    2 0 Отговор
    Аз не съм разочарован от шоуто...щото не го гледам. ;)

    16:56 29.09.2025

  • 12 Голям смех

    3 0 Отговор
    Пу...пу... пу...да го е страх човек да каже, че е ерген при тези ствременни стръвници, тунинговани киборг-девици, страх да те хване, че и разочаровани, още преди да си почнал...

    17:00 29.09.2025

  • 13 Даката

    2 0 Отговор
    Тази бута масло отвсякъде... излязла от затвора, щото пребила приятелката си с метален прът, решена да стане прокурор и да пребива безнаказано... Комай само лошите хора се интересуват от това как да заобикалят законите в България... прочела това-онова... после се сетила, че още малко и остава за да стане прокурор... Аман от такива прокурори и магистрати с нисък морал като съдия Ченалова. Направо ме е гнус от такива гадни същества, ламтящи за власт и пари.

    17:13 29.09.2025

  • 14 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Деградация и предаване за идиоти

    17:21 29.09.2025

  • 15 Айзомби

    0 0 Отговор
    Не тм има само служебни пениси.

    17:28 29.09.2025