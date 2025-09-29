Емили от "Ергенът: Любов в рая" останала разочарована от шоуто

Скандалната участничка от "Ергенът: Любов в рая" – Емили Шишкова – направи поредица от откровени признания в ефира на "Преди обед". Красавицата сподели, че очакванията ѝ за шоуто били много по-различни от реалността.
"Не съм доволна от участието си. Представях си любов, богати мъже, хайлайф и красив живот, а там дори яденето беше кофти. Влязох с празен куфар и само три рокли, защото знаех, че ще има служебни дрехи", смята Емили.
Въпреки разочарованието, студентката по право е категорична, че вече е сбъднала една от мечтите си – популярността, и че появата ѝ в риалитито няма да попречи на амбицията ѝ да стане прокурор.
Емили не подмина и скандалните ситуации около себе си. За напрежението с Красимир и "ситуацията с килера" тя заяви: "Не исках да казвам това на Шермин, защото не съм такава."
Относно целувката с диджея Неделчо, Емили пък с усмивка заяви: "Аз съм се целувала с много мъже, не го помня този."
Тя отправи остри думи и към други участници: "Аз бях избор на Валентин, за да остане в предаването. Той не може да бъде пример за нашето поколение – простоват е."
Не липсваха и обиди към Лили Естер, която Емили нарече „това черничкото“. По-късно обаче тя призна, че е била силно засегната от случилото се на банкета: "Добре, няма да ѝ говоря така, но Лили страшно много ме засегна и за това се разплаках."
Риалити героинята се върна и към трудното си детство: "То се изразяваше в простотия. Смених много училища, направих много грешки и до днес продължавам да ги правя." Това най-вероятно включва и инцидента, при които тя пребива с метален прът най-добрата си приятелка точно преди 10 години.
Въпреки всичко, Емили е уверена в бъдещето си и вярва, че ще промени общественото мнение за себе си: "Не се намирам за красива сега, но след 10 години ще съм такава.", пише Шоу Блиц.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
16:33 29.09.2025
2 Кво шоу
И тотална деградация
16:33 29.09.2025
3 Появи се обявата
16:34 29.09.2025
4 Трол
16:38 29.09.2025
5 да ти кажа
16:39 29.09.2025
6 Цвете
16:40 29.09.2025
7 Цвете
16:41 29.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мазна м.астия
16:46 29.09.2025
10 ИВАН
16:53 29.09.2025
11 Един
16:56 29.09.2025
12 Голям смех
17:00 29.09.2025
13 Даката
17:13 29.09.2025
14 Kaлпазанин
17:21 29.09.2025
15 Айзомби
17:28 29.09.2025