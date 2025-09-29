Даниел Петканов и Глория са неразделни, заживяха заедно (СНИМКИ)

Даниел Петканов и диджейката Глория Петкова са толкова влюбени и неразделни, че вече делят един покрив и живеят като семейство – заедно със своите деца.

Любовната искра помежду им се разпалва по време на снимките на новото риалити на bTV "Трейтърс: Игра на предатели", които са се случили в края на юли.

По-малко от два месеца по-късно Даниел и Глория вече са заедно и отглеждат децата си – Анабел (дъщеря на Глория от брака ѝ с бизнесмена Методи Велинов) и Габриел (син на Петканов от връзката му с водещата Александра Богданска). Двете деца са почти връстници – родени през есента на 2018-а и началото на 2019-а.

Лудият репортер изглежда, че има слабост към любовни връзки, започнали в риалити формати. Навремето той се ожени за Александра Богданска във "ВИП Брадър", а сега съдбата повтори сценария в друго телевизионно шоу, пише "Уикенд".

Историята на Глория също не е тривиална – тя се събра с първия си съпруг Методи само две седмици след запознанството им, а скоро след това двамата вече очакваха дете. Сватбата им се състоя в двореца "Евксиноград" край Варна.

Днес обаче двойката не гони разкош или популярност на цената на близостта им, а личното щастие. Говори се, че инфлуенсърските доходи на Даниел няма как да му позволят самолетни обиколки и сватби в дворци, но Глория изглежда напълно удовлетворена от настоящата им връзка.

Петканов сподели първите им кадри заедно като двойка преди часове на концерта на Роби Уилямс в София от снощи.