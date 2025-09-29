Новини
Даниел Петканов и Глория са неразделни, заживяха заедно (СНИМКИ)

29 Септември, 2025 16:59 1 162 4

  • даниел петканов-
  • глория петкова-
  • двойка-
  • traitors: игра на предатели

Децата на двойката са на сходна възраст и се разбирали прекрасно

Даниел Петканов и Глория са неразделни, заживяха заедно (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Даниел Петканов и диджейката Глория Петкова са толкова влюбени и неразделни, че вече делят един покрив и живеят като семейство – заедно със своите деца.

Любовната искра помежду им се разпалва по време на снимките на новото риалити на bTV "Трейтърс: Игра на предатели", които са се случили в края на юли.

По-малко от два месеца по-късно Даниел и Глория вече са заедно и отглеждат децата си – Анабел (дъщеря на Глория от брака ѝ с бизнесмена Методи Велинов) и Габриел (син на Петканов от връзката му с водещата Александра Богданска). Двете деца са почти връстници – родени през есента на 2018-а и началото на 2019-а.

Лудият репортер изглежда, че има слабост към любовни връзки, започнали в риалити формати. Навремето той се ожени за Александра Богданска във "ВИП Брадър", а сега съдбата повтори сценария в друго телевизионно шоу, пише "Уикенд".

Историята на Глория също не е тривиална – тя се събра с първия си съпруг Методи само две седмици след запознанството им, а скоро след това двамата вече очакваха дете. Сватбата им се състоя в двореца "Евксиноград" край Варна.

Днес обаче двойката не гони разкош или популярност на цената на близостта им, а личното щастие. Говори се, че инфлуенсърските доходи на Даниел няма как да му позволят самолетни обиколки и сватби в дворци, но Глория изглежда напълно удовлетворена от настоящата им връзка.

Петканов сподели първите им кадри заедно като двойка преди часове на концерта на Роби Уилямс в София от снощи.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Кви са па тия и за кво се борят та да ме занимавате с тях?

    17:10 29.09.2025

  • 2 Кои са

    3 0 Отговор
    тия.

    17:18 29.09.2025

  • 3 Айзомби

    2 0 Отговор
    Дреме ми за тоя грозил.

    17:27 29.09.2025

  • 4 ТАЗИ ЖЕНА

    1 0 Отговор
    Е МНОГО ПО ХУБАВА ОТ ПРЕДИШНАТА СИЛИКОНКА.ТАЗИ Е АБСОЛЮТНО ЕСТЕСТВЕНА.

    17:46 29.09.2025