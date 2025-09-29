Новини
Рекорд: Китайски учени създадоха магнитно поле, 700 000 пъти по-силно от това на Земята

29 Септември, 2025 17:59 831 10

Досегашният световен рекорд бе разбит

Рекорд: Китайски учени създадоха магнитно поле, 700 000 пъти по-силно от това на Земята - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Китайски учени обявиха в неделя, че са успели да генерират стабилно магнитно поле от 351 000 гауса с напълно свръхпроводящ магнит, поставяйки нов световен рекорд, пише БТА, позовавайки се на Синхуа.

Според учените, този пробив ще допринесе значително за комерсиализацията на съвременни свръхпроводящи научни инструменти, като спектрометри за ядрено-магнитен резонанс. Той също така предоставя решаваща техническа подкрепа за множество авангардни области, включително магнитни системи за поддържане на термоядрен синтез, космическо електромагнитно задвижване, индукционно нагряване при свръхпроводимост, магнитна левитация и ефективен пренос на енергия.

Магнитът е разработен от Института по плазмена физика (ASIPP) на Китайската академия на науките в Хефей, в сътрудничество с Международния център за приложна свръхпроводимост, Института по енергетика на Националния научен център и Университета „Цинхуа“.

За сравнение, Земята е гигантски магнит, генериращ геомагнитно поле от около 0,5 гауса. Свръхпроводящите магнити могат да генерират изключително силни магнитни полета, като същевременно позволяват пренасяне на мощни електрически потоци без загуба.

Лю Фан, изследовател в ASIPP, обясни, че магнитът интегрира технология на високотемпературен свръхпроводящ вложен соленоид, коаксиално комбиниран с нискотемпературни свръхпроводящи магнити. По време на експеримента магнитът е бил индуциран до 35,1 тесла, работил е стабилно в продължение на 30 минути, а след това е бил безопасно размагнитен, което потвърждава надеждността на техническия подход.

Постигнатата сила на магнитното поле, над 700 000 пъти по-голяма от геомагнитното поле на Земята, надминава и предишния световен рекорд от 323 500 гауса.

Такива магнити са ключови компоненти на системите за термоядрен синтез с магнитно ограничаване, където се образува „магнитна клетка“, която безопасно съхранява високотемпературната плазма за продължителен процес на сливане на атомни ядра.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баровец

    2 0 Отговор
    Предупредих за много неща умните хора ще си вземат поука

    18:04 29.09.2025

  • 2 Баровец

    2 0 Отговор
    Правителството Институциите винаги вървят с баровците и с истината ръка под ръка, ако това го няма, държавата е подготвена за гибел

    18:08 29.09.2025

  • 3 Пич

    8 1 Отговор
    Китайците - марш у лрво !!! Ние в Европа изобретихме очевадни капачки !!! Целата цивилизация да се пука от яд !!!

    18:10 29.09.2025

  • 4 Точен

    7 0 Отговор
    А Баба европа избира кривата краставица...

    18:13 29.09.2025

  • 5 Абе ,

    2 2 Отговор
    Тия китайци ше затрият Земля в илюминаторе

    18:14 29.09.2025

  • 6 Красимир Петров

    1 1 Отговор
    Учени ще унищожат живота на земята

    18:22 29.09.2025

  • 7 бай Бай

    0 0 Отговор
    КомунизЪма няма спирачки....
    Не били свободни, а?

    18:30 29.09.2025

  • 8 Госあ

    2 0 Отговор
    Китай е здраво стъпил на земята. Отново. Поднебесната е най стабилната държава в момента и върви напред, което е от полза за цялото човечеството без значение какво мислят англосаксонските мародери.

    18:32 29.09.2025

  • 9 адаша

    2 0 Отговор
    Слаба работа. Ние си имама един магнитски, с по - голямо тегло ...

    18:57 29.09.2025

  • 10 фцесд

    1 0 Отговор
    А тука в БАН работят над формулата за чушкопек с 3 чушки. Когато го изобретят ще видят в Китай наука. Винету от Банкя и всички глупаци в ГЕРБ викаха на учените фиодални старци. Този глупак от ГЕРБ от България направи кочина и с другото прасе си грухтят двамата, а всички търпят и гледат. Слава Богу, можем да видим къде сме ние.

    18:59 29.09.2025