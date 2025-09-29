Рекорд: Китайски учени създадоха магнитно поле, 700 000 пъти по-силно от това на Земята

Китайски учени обявиха в неделя, че са успели да генерират стабилно магнитно поле от 351 000 гауса с напълно свръхпроводящ магнит, поставяйки нов световен рекорд, пише БТА, позовавайки се на Синхуа.

Според учените, този пробив ще допринесе значително за комерсиализацията на съвременни свръхпроводящи научни инструменти, като спектрометри за ядрено-магнитен резонанс. Той също така предоставя решаваща техническа подкрепа за множество авангардни области, включително магнитни системи за поддържане на термоядрен синтез, космическо електромагнитно задвижване, индукционно нагряване при свръхпроводимост, магнитна левитация и ефективен пренос на енергия.

Магнитът е разработен от Института по плазмена физика (ASIPP) на Китайската академия на науките в Хефей, в сътрудничество с Международния център за приложна свръхпроводимост, Института по енергетика на Националния научен център и Университета „Цинхуа“.

Chinese scientists announced on Sunday that they have successfully generated a steady magnetic field of 351,000 gauss—over 700,000 times stronger than Earth’s geomagnetic field—with a fully superconducting magnet, setting a new world record and significantly advancing the… pic.twitter.com/kphTZKPpN0 — China Science (@ChinaScience) September 29, 2025

За сравнение, Земята е гигантски магнит, генериращ геомагнитно поле от около 0,5 гауса. Свръхпроводящите магнити могат да генерират изключително силни магнитни полета, като същевременно позволяват пренасяне на мощни електрически потоци без загуба.

Лю Фан, изследовател в ASIPP, обясни, че магнитът интегрира технология на високотемпературен свръхпроводящ вложен соленоид, коаксиално комбиниран с нискотемпературни свръхпроводящи магнити. По време на експеримента магнитът е бил индуциран до 35,1 тесла, работил е стабилно в продължение на 30 минути, а след това е бил безопасно размагнитен, което потвърждава надеждността на техническия подход.

Постигнатата сила на магнитното поле, над 700 000 пъти по-голяма от геомагнитното поле на Земята, надминава и предишния световен рекорд от 323 500 гауса.

Такива магнити са ключови компоненти на системите за термоядрен синтез с магнитно ограничаване, където се образува „магнитна клетка“, която безопасно съхранява високотемпературната плазма за продължителен процес на сливане на атомни ядра.