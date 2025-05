Древните хора са използвали кости от кит за направата на ловни принадлежности

Учени установиха, че древните хора са изработвали пособия за лов от китови кости преди около 20 000 години, предаде Асошиейтед прес.

Костите, оформени като ловни инструменти, са открити при разкопки отпреди повече от век в Бискайския залив близо до Испания и Франция.

Изследователите смятаха, че находките датират от векове, но от много от тях са останали малки фрагменти и затова беше трудно да се определи възрастта им, пише БТА.

Технологичният напредък през последното десетилетие вече позволява да се датира най-старият от инструментите отпреди около 20 000 години. Учените констатират, че костите са от сини китове, финвали, кашалоти и други представители на този вид морски бозайници.

