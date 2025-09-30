Никол Кидман и Кийт Ърбан се развеждат след 19 години брак

Носителката на „Оскар“ Никол Кидман и кънтри звездата Кийт Ърбан се разделят след 19 години брак, съобщиха редица американски медии. По данни на TMZ двойката, която се смяташе за една от най-стабилните и здравите в Холивуд, живее разделено от началото на лятото, като Ърбан е напуснал семейния дом в Нешвил и е закупил собствено жилище в града. Според източници на списание People, Никол Кидман се опитва да спаси връзката им и не е желала раздялата. До момента представители на двамата не са дали официален коментар.

58-годишната Никол Кидман и 57-годишният Кийт Ърбан започват кариерата си в Австралия и днес притежават двойно гражданство — австралийско и американско. Двамата се запознават през януари 2005 г. на холивудско събитие, посветено на Австралия, а само година по-късно сключват брак в Сидни. През 2008 г. се ражда първата им дъщеря Съндей Роуз, а през 2010 г. — Фейт Маргарет, родена чрез сурогатна майка. През годините двамата се превръщат в една от най-обичаните двойки в Холивуд, редовно появяващи се заедно на премиери и музикални награди. През юни 2025 г. Никол Кидман отпразнува 19-ата им годишнина със снимка в социалните мрежи, но малко след това започват слухове за напрежение във връзката.

Последните публични прояви на двойката бяха през май и юни тази година. Тогава актрисата публикува снимка със съпруга си в Instagram по повод годишнината от сватбата им, а Кийт Ърбан сподели общ кадър след тяхното участие на наградите на Академията за кънтри музика. Оттогава двамата се появяват отделно.

В професионален план и двамата са във върхова активност. Никол Кидман наскоро завърши снимките на продължението на култовия филм „Приложна магия“ със Сандра Бълок, докато Кийт е в разгара на световно турне, стартирало през май, в подкрепа на дванадесетия му студиен албум High.

Запознати твърдят, че сред приятелите на семейството раздялата не е дошла изненадващо, като в обкръжението на Кийт Ърбан се е усещала дистанция от известно време. Никол Кидман разчита на подкрепата на близките си, включително на сестра си Антония, която е до нея в този период.

Предстои да стане ясно дали ще бъде подадена молба за официален развод и как ще бъдат уредени въпросите около попечителството на децата и подялбата на семейното имущество, което включва недвижими имоти в САЩ и Австралия.