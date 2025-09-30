Новини
Любопитно »
Елза Парини разкри палави чатове с Мути от "Биг Брадър" (СНИМКИ)

30 Септември, 2025 14:31 575 2

Парини разкри скандални подробности от миналото на риалити героя

Елза Парини разкри палави чатове с Мути от "Биг Брадър" (СНИМКИ) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от най-колоритните и ярки представители на родния шоубизнес – Елза Парини – хвърли бомба срещу първия изгонен съквартирант Мути Мутиев от "Биг Брадър". След седмица на мълчание и сеир, както самата тя казва, Парини избухна в социалните мрежи и го нарече "фалшификат", който крие истинската си същност зад религията.

Елза Парини твърди, че пази доказателства още от 2011 г., когато младият Мути, едва 18-годишен, ѝ писал лично с предложения за интимности. Тя дори публикува чатове, с които опровергава твърденията му, че никога не е имал нищо общо с мъже.

„Близостта му с гей мъже и травестити не е заради кариера, а защото го влече – такъв си е“, категорично заявява драг кралицата.

В публикацията си Елза Парини разкрива още по-скандални подробности за миналото на бившия поп фолк певец.

Парини пише: "Защо не сподели Мути, че най-сериозната и дългосрочна негова връзка е именно с неговия колега от “лекия жанр” – Стилиян Василев, който едва ли го е притискал да спи с него за да му помогне, понеже и самия той не е в завиден музикален възход.

Защо не разкаже как е разнасял на гръб масажна маса по хотелите за да прави "масажи" със щастлив край на нежни мъже за по 100 лв.???"

"Бъди какъвто си, но не лъжи хората, и не нападай тези, които имат куража да бъдат себе си.“, обърна се Елза Парини към самия Мути.

Риалити героят още не е отговорил на разкритията, но пази позицията си, че не е хомосексуалист, а дълбоко вярващ мюсюлманин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кончита вурст

    3 0 Отговор
    от нашата партия е, преизбрахме кукорчу

    14:36 30.09.2025

  • 2 Освалдо Риос

    1 1 Отговор
    Мути каза на единствения българин участик мъж - Цецо тази година в Биг Брадър да готви храната с ръкавици щом си ляга с мъже, а не с жени. Цецо отвърна, че като така повелявал Алаха - няма проблем, щял да готви с ръкавици, и да не пипа храната с мръсните си ръце. По едно време имах чувството, че Мути ще извади някой ятаган изпод чаршафа и ще го вкара в правата вяра.

    14:36 30.09.2025