Елза Парини разкри палави чатове с Мути от "Биг Брадър" (СНИМКИ)

Един от най-колоритните и ярки представители на родния шоубизнес – Елза Парини – хвърли бомба срещу първия изгонен съквартирант Мути Мутиев от "Биг Брадър". След седмица на мълчание и сеир, както самата тя казва, Парини избухна в социалните мрежи и го нарече "фалшификат", който крие истинската си същност зад религията.

Елза Парини твърди, че пази доказателства още от 2011 г., когато младият Мути, едва 18-годишен, ѝ писал лично с предложения за интимности. Тя дори публикува чатове, с които опровергава твърденията му, че никога не е имал нищо общо с мъже.

„Близостта му с гей мъже и травестити не е заради кариера, а защото го влече – такъв си е“, категорично заявява драг кралицата.

В публикацията си Елза Парини разкрива още по-скандални подробности за миналото на бившия поп фолк певец.

Парини пише: "Защо не сподели Мути, че най-сериозната и дългосрочна негова връзка е именно с неговия колега от “лекия жанр” – Стилиян Василев, който едва ли го е притискал да спи с него за да му помогне, понеже и самия той не е в завиден музикален възход.

Защо не разкаже как е разнасял на гръб масажна маса по хотелите за да прави "масажи" със щастлив край на нежни мъже за по 100 лв.???"

"Бъди какъвто си, но не лъжи хората, и не нападай тези, които имат куража да бъдат себе си.“, обърна се Елза Парини към самия Мути.

Риалити героят още не е отговорил на разкритията, но пази позицията си, че не е хомосексуалист, а дълбоко вярващ мюсюлманин.