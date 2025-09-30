Новини
Диона най-накрая показа тайното си гадже (СНИМКИ)

30 Септември, 2025 14:58

Певицата сподели, че празнува година и половина от началото на връзката си

Диона най-накрая показа тайното си гадже (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандалната поп фолк певица Диона изненада феновете си с лично признание – за първи път официално показа мъжа до себе си, след като го кри в последната една година.

Оказва се, че певицата повече от година е пазила връзката си далеч от светлините на прожекторите и любопитните погледи на обществеността. В емоционален пост в социалните мрежи изпълнителката направи любопитно откровение по случай година и половина от началото на връзката им.

"Преди година и половина срещнах истинската си любов – без да я очаквам и без да я търся. Старите хора казват: "Щастието обича тишината" – и аз реших да ги послушам... През цялото това време взимах уроци – от кой ли не и за какво ли не, опитвайки се да порасна. А истината е, че единственият човек, който наистина успя да ме промени, беше той.

И ако дължа нещо на някого – това не сте вие. Това е той. Обичам те, любов моя. Благодаря ти за безрезервната подкрепа. Благодаря ти, че точно ти ми показа къде е пътят.", написа Диона към снимките с половинката си, с което даде да разбере колко сериозна е връзката им.


  • 1 Язък

    11 1 Отговор
    За момчето

    15:01 30.09.2025

  • 2 чалгарка

    7 0 Отговор
    Направо се разплаках от умиление от думите на тази честна , скромна и стойностна

    15:03 30.09.2025

  • 3 Гост

    14 1 Отговор
    Този ли е пича, дето праща па десет боне през ден по куриер

    Коментиран от #9

    15:04 30.09.2025

  • 4 Същия мазен

    11 0 Отговор
    Ром, отвратирелно

    15:20 30.09.2025

  • 5 А кога ще покаже

    7 0 Отговор
    ортаците му?

    15:30 30.09.2025

  • 6 Читател

    7 0 Отговор
    Новият елит наркомани проститутки

    15:41 30.09.2025

  • 7 Наздраве !

    1 0 Отговор
    От Киборгландия и Ганьовленд. От една почернена майка на заблудено мъжко ...

    15:54 30.09.2025

  • 8 Сатаната се кълне в Библията!

    2 0 Отговор
    А кво стана с русенският общинар дето й подаряваше разни пирончета докато й плащаше клиповете?

    16:04 30.09.2025

  • 9 Балабан клептоман дЖебчията

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Оня е другичък и бая по-пухкав

    16:06 30.09.2025

  • 10 Гост

    0 0 Отговор
    Момчето колко е "щастлив" на всички снимки, мани, мани

    16:23 30.09.2025