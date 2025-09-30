Диона най-накрая показа тайното си гадже (СНИМКИ)

Скандалната поп фолк певица Диона изненада феновете си с лично признание – за първи път официално показа мъжа до себе си, след като го кри в последната една година.

Оказва се, че певицата повече от година е пазила връзката си далеч от светлините на прожекторите и любопитните погледи на обществеността. В емоционален пост в социалните мрежи изпълнителката направи любопитно откровение по случай година и половина от началото на връзката им.

"Преди година и половина срещнах истинската си любов – без да я очаквам и без да я търся. Старите хора казват: "Щастието обича тишината" – и аз реших да ги послушам... През цялото това време взимах уроци – от кой ли не и за какво ли не, опитвайки се да порасна. А истината е, че единственият човек, който наистина успя да ме промени, беше той.

И ако дължа нещо на някого – това не сте вие. Това е той. Обичам те, любов моя. Благодаря ти за безрезервната подкрепа. Благодаря ти, че точно ти ми показа къде е пътят.", написа Диона към снимките с половинката си, с което даде да разбере колко сериозна е връзката им.