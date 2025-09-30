Диона най-накрая показа тайното си гадже (СНИМКИ)

Скандалната поп фолк певица Диона изненада феновете си с лично признание – за първи път официално показа мъжа до себе си, след като го кри в последната една година.
Оказва се, че певицата повече от година е пазила връзката си далеч от светлините на прожекторите и любопитните погледи на обществеността. В емоционален пост в социалните мрежи изпълнителката направи любопитно откровение по случай година и половина от началото на връзката им.
"Преди година и половина срещнах истинската си любов – без да я очаквам и без да я търся. Старите хора казват: "Щастието обича тишината" – и аз реших да ги послушам... През цялото това време взимах уроци – от кой ли не и за какво ли не, опитвайки се да порасна. А истината е, че единственият човек, който наистина успя да ме промени, беше той.
И ако дължа нещо на някого – това не сте вие. Това е той. Обичам те, любов моя. Благодаря ти за безрезервната подкрепа. Благодаря ти, че точно ти ми показа къде е пътят.", написа Диона към снимките с половинката си, с което даде да разбере колко сериозна е връзката им.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Язък
15:01 30.09.2025
2 чалгарка
15:03 30.09.2025
3 Гост
Коментиран от #9
15:04 30.09.2025
4 Същия мазен
15:20 30.09.2025
5 А кога ще покаже
15:30 30.09.2025
6 Читател
15:41 30.09.2025
7 Наздраве !
15:54 30.09.2025
8 Сатаната се кълне в Библията!
16:04 30.09.2025
9 Балабан клептоман дЖебчията
До коментар #3 от "Гост":Оня е другичък и бая по-пухкав
16:06 30.09.2025
10 Гост
16:23 30.09.2025