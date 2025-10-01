Ники Дойнов случайно издаде един от финалистите в "Игри на волята"

Любопитен гаф се случи в ефира на Нова телевизия по време на специалното предаване, посветено на посрещането на волейболните национали пред храм-паметника "Александър Невски" в София. Събитието привлече огромен интерес, а атмосферата беше приповдигната и заредена с положителни емоции.

Сред гостите в студиото от място, водещият Ники Дойнов представи участничка от актуалния сезон на „Игри на волята“, като я обяви в качеството ѝ на гост-коментатор по повод спортния триумф. По време на представянето обаче той неволно разкри, че тя ще бъде финалистка в риалити шоуто – информация, която се пази строго в тайна от публиката, пише Шоу Блиц.

Става дума за Симона Ръждавичка, която изглеждаше видимо притеснена от гафа на новинаря. Тя побърза да отклони темата, като обясни, че не може да коментира нищо свързано с „Игри на волята“. Изказването на Дойнов предизвика моментна неловкост, но водещият не направи опит да се поправи.

Гафът вече провокира оживени дискусии в социалните мрежи. Зрители на шоуто се чудят дали това не е било неумишлено разкритие за развоя на сезона и дали няма да повлияе на интереса към финалните епизоди. От NOVA все още няма официален коментар по случая.