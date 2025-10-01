Новини
Ники Дойнов случайно издаде един от финалистите в "Игри на волята"

1 Октомври, 2025 12:31 1 475 7

Изявлението шокира участничката, която се опита да замаже положението

Ники Дойнов случайно издаде един от финалистите в "Игри на волята" - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любопитен гаф се случи в ефира на Нова телевизия по време на специалното предаване, посветено на посрещането на волейболните национали пред храм-паметника "Александър Невски" в София. Събитието привлече огромен интерес, а атмосферата беше приповдигната и заредена с положителни емоции.

Сред гостите в студиото от място, водещият Ники Дойнов представи участничка от актуалния сезон на „Игри на волята“, като я обяви в качеството ѝ на гост-коментатор по повод спортния триумф. По време на представянето обаче той неволно разкри, че тя ще бъде финалистка в риалити шоуто – информация, която се пази строго в тайна от публиката, пише Шоу Блиц.

Става дума за Симона Ръждавичка, която изглеждаше видимо притеснена от гафа на новинаря. Тя побърза да отклони темата, като обясни, че не може да коментира нищо свързано с „Игри на волята“. Изказването на Дойнов предизвика моментна неловкост, но водещият не направи опит да се поправи.

Гафът вече провокира оживени дискусии в социалните мрежи. Зрители на шоуто се чудят дали това не е било неумишлено разкритие за развоя на сезона и дали няма да повлияе на интереса към финалните епизоди. От NOVA все още няма официален коментар по случая.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    9 2 Отговор
    Кой знае как са я бутали тази, на мъжете са слагали жилетки с мокър пясък, вериги, котва на краката и дефектен пъзел само и само жена да спечели.

    12:33 01.10.2025

  • 2 Мъж

    5 4 Отговор
    Задължително вдигане на заплатите на НАП и мвр

    12:44 01.10.2025

  • 3 Мъж

    2 2 Отговор
    Завистливите демократи трябва да се научите да не завиждате и да бъдете по благодарни а не лицемери номер едно 🥳🤭

    12:44 01.10.2025

  • 4 Цвете

    3 1 Отговор
    МОЖЕ И ДА Е НАРОЧНО. КОЙ БИ ОПРОЕВРГАЛ СТОРЕНОТО.???! ВРЕМЕ Е ДА ПОКАНЯТ " ГОСПОДАРИТЕ " ТЕ СЕ ГЛЕДАТ С ОГРОМЕН ИНТЕРЕС. 🙃🤫🤔🤗🥰

    12:50 01.10.2025

  • 5 Цвете

    2 1 Отговор
    МОЖЕ И ДА Е НАРОЧНО. КОЙ БИ ОПРОЕВРГАЛ СТОРЕНОТО.???! ВРЕМЕ Е ДА ПОКАНЯТ " ГОСПОДАРИТЕ " ТЕ СЕ ГЛЕДАТ С ОГРОМЕН ИНТЕРЕС. 🙃🤫🤔🤗🥰

    12:51 01.10.2025

  • 6 Нали писаха преди дни Факти ,че

    3 0 Отговор
    Някой си Мирослав бил победилят.

    13:00 01.10.2025

  • 7 Карлос Друсар

    0 0 Отговор
    Ще го глобят с едни 500 лева от заплатата 16000 лева, бълха го ухапала

    13:50 01.10.2025