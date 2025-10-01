Селена Гомес сподели нова порция лични СНИМКИ от сватбата с Бени Бланко

Селена Гомес и продуцентът Бени Бланко отпразнуваха сватбата си с тържествен прием в Санта Барбара, след като сключиха брак в частна церемония през уикенда. Снимки от събитието бяха публикувани в Instagram, където актрисата и певица показа част от детайлите около празненството.

Селена бе облечена в рокля на Ралф Лорън в ретро стил от 50-те години, с голи рамене и класическа елегантна линия. На кадри от приема основателката на Rare Beauty танцува боса с младоженеца, докато двамата разменят целувка. Други снимки показват как двойката вдига наздравица и позира до семпла сватбена торта с надпис „Just Married“. На неформални кадри младата булка е заснета да си почива на диван с ръце около врата на съпруга си.

Бени Бланко носеше черен смокинг без сако, комбиниран с бяла риза, докато за официалната церемония бе в класически костюм с папийонка. Селена Гомес смени няколко визии, включително сатенена рокля с ръчно драпирана горна част и дантелена версия с халтер, върху която бяха извезани инициалите на младоженците. Тя допълни визията си с традиционен воал, прическа в стил стария Холивуд и букет от момини сълзи.

На една от снимките се вижда как Бени Бланко води усмихнатата си съпруга по пътеката след размяната на брачните клетви. Публикацията в социалните мрежи бе придружена само от бели сърца и отбелязвания за Ralph Lauren, Rare Beauty и самия Бланко, който коментира с краткото „wife“.

Частната церемония се проведе в Sea Crest Nursery в Санта Барбара, в присъствието на близки приятели и колеги. Сред гостите бяха актьорите Стив Мартин, Пол Ръд и Мартин Шорт, колеги на певицата от сериала „Само убийства в сградата“. Присъствала е и най-близката ѝ приятелка Тейлър Суифт, която в реч с чувство за хумор заявила, че Гомес я е „изпреварила до олтара“. Ед Шийрън, който пък е един от най-добрите приятели на Бени също е държал реч на сватбата. Булката бе придружена до олтара от дядо си Дейвид Корнет.

В петък вечерта преди церемонията гостите бяха събрани на репетиционна вечеря в имение в Hope Ranch, Гоулета Вали. Събитието бе организирано при засилени мерки за сигурност. Според публикации в британските медии, до последно гостите не са знаели точната локация и са били превозвани с автомобили от хотела до мястото на тайната церемония. Източници коментираха, че самата Селена Гомес е обмисляла ограничаване на използването на телефони, за да се запази поверителността.

През август певицата проведе моминско парти в Кабо Сан Лукас, Мексико, заедно с приятелките си Ракел Стивънс, Ашли Кук и Кортни Лопес. Тя бе заснета с перлена рокля и воал с надпис „bride to be“, както и с бял бански костюм.

Слуховете за връзката на Селена Гомес и Бени Бланко се появиха за първи път през юли 2023 г., когато продуцентът присъства на нейния 31-ви рожден ден. Скоро след това двамата започнаха открито да споделят връзката си в социалните мрежи, а през декември 2023 г. певицата официално потвърди, че са заедно. На 11 декември тя съобщи за годежа им с публикация, придружена от снимки с годежния пръстен и надпис „Завинаги започва сега“.