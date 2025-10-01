Кийт Ърбан вече имал връзка с младо гадже, преди Никол Кидман да подаде молба за развод

Дни, след като стана ясно, че Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят, стана ясно, че актрисата е подала молба за развод с музиканта след 19 години съвместен живот, съобщава Daily Mail. Според изданието, актрисата е поискала прекратяване на брака поради „непреодолими различия“. Решението идва на фона на слухове, че Ърбън вече има връзка с по-млада жена от музикалната индустрия, твърди източник от Нешвил.

Двойката има две дъщери – Сънди Роуз, на 17 години, и Фейт Маргарет, на 14. Бракът им, сключен през 2006 г. в Сидни, Австралия, бе смятан за един от стабилните в Холивуд. През юни двамата бяха засечени за последно заедно на мач от Световното първенство по футбол в Нешвил.

През последните месеци актрисата е останала в семейния дом в Нешвил заедно с децата, докато Ърбън е на световното си турне High and Alive. Според информация на британските медии, музикантът в момента наема собствен имот в Music City и не проявява желание за помирение.

Новината идва само седмици след като Кидман отбеляза 19-ата годишнина от брака им с публикация в социалните мрежи. Тогава тя сподели черно-бяла снимка с нежно послание към съпруга си, на което Ърбън отвърна с емоджи сърце.

В медиите вече се припомнят и минали трудности на двойката. Малко след сватбата през 2006 г. Ърбън влезе в клиника за лечение на зависимости – период, който самият музикант описа като момент, в който бракът им е бил пред разпад. По-късно той публично призна, че благодарение на подкрепата на Никол Кидман е успял да се справи с проблемите.

Актрисата вече има един брак зад гърба си – с Том Круз, с когото беше омъжена от 1990 до 2001 г. и осинови две деца – Изабела и Конър.

Според близки до Кидман, идеята, че съпругът ѝ може да е започнал нова връзка, е била особено тежка за нея. Представители на двамата засега не са коментирали официално информацията.