Искат присъда от поне 11 години за Пи Диди

Нюйоркски федерални прокурори поискаха от съдия Арун Субраманян да наложи на музикалния магнат Шон „Пи Диди“ Комбс присъда от най-малко 135 месеца (11 години и 3 месеца) затвор, след като той бе признат за виновен по две обвинения, свързани с трафик на хора за проституция.

В официален документ прокуратурата подчертава, че престъпленията на Комбс са „сериозни и заслужават присъда, надвишаваща десет години“ – стандарт, приложен и при други обвиняеми, проявили насилие и всявали страх. Към искането са приложени писма от жертви, сред които бившата му партньорка Касандра „Каси“ Вентура. В тях жените описват как насилието е повлияло на живота им и заявяват, че живеят в страх от неговото евентуално освобождаване. Прокуратурата определя Комбс като „непокаял се“, отбелязвайки, че въпреки признанията му в съда, той продължава да твърди, че вината е на жертвите.

Обвиненията

55-годишният Шон Комбс е в затвора от юли, след като съдебно жури го призна за виновен по две обвинения за нарушение на Закона Ман, който забранява междущатския превоз на лица за проституция. Според обвинението той е организирал платени сексуални срещи между негови партньорки и мъже, като често е наблюдавал и записвал случващото се. Макар по-тежките обвинения за трафик на хора и престъпна организация да отпаднаха, всеки от двата останали пункта носи максимална присъда от 10 години. Прокуратурата настоява случаят да бъде разглеждан като съвкупност от системни посегателства.

Адвокатите на Комбс поискаха значително по-лека присъда – до 14 месеца. Те подчертаха, че клиентът им вече е прекарал близо 13 месеца зад решетките, показал е промяна в поведението си и е осъзнал ролята на прекомерната употреба на наркотици за агресивните си действия. Защитата настоява, че Комбс е започнал да се държи по-спокойно дори при заплахи и че излежаното време вече е сериозно наказание.

Свидетелски показания и въздействие

По време на процеса две жени – Касандра Вентура и свидетелка, известна като „Джейн Доу“ – разказаха, че са били принуждавани да участват в сексуални срещи с мъже, докато Комбс ги наблюдавал или записвал. Каси свидетелства, че е била физически насилвана, контролирана чрез наркотици и заплахи, и че все още страда от кошмари и ежедневни спомени. В писмо тя написа, че от 19-годишна възраст Шон Комбс е използвал насилие, заплахи и контрол над кариерата ѝ, за да я задържи в капан на над десетилетие злоупотреби. „Джейн“ заяви, че е била принуждавана да прави секс с мъже и описа моменти, когато Комбс я е душил и удрял.

Съдия Субраманян вече отказа молбата на Комбс да бъде освободен под гаранция, въпреки предложението за 50 милиона долара, аргументирайки се с риск от укриване и липса на „изключителни обстоятелства“. Опитите на защитата да оспори присъдата също бяха отхвърлени. Официалното произнасяне на присъдата е насрочено за 3 октомври. Очаква се съдът да прецени както искането на прокуратурата за над 11 години затвор, така и смекчаващите аргументи на защитата.