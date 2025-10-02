Ким Кардашиян съди бившия си за слуховете, че ФБР я разследва

Ким Кардашиян и майка ѝ Крис Дженър подадоха иск за клевета срещу музиканта Рей Джей, след като той публично заяви, че семейството е обект на федерално разследване в САЩ.

В жалбата, внесена в съда тази седмица, се твърди, че Рей Джей е „водил постоянна кампания на тормоз и клевета“ срещу Кардашиян и Дженър повече от две десетилетия. Делото е провокирано от негови изявления в скорошно онлайн предаване, където той твърди, че работи с федералните власти по изготвяне на дело срещу двете под закона RICO, отнасящ се до престъпни организации.

По време на излъчването Рей Джей заяви, че ще направи „шокиращи разкрития“ и дори оприличи предполагаемото разследване срещу Кардашиян и Дженър като „по-голямо от делото срещу Диди“. Той предупреди, че „федералните идват“ и че „няма какво да направи“, за да промени това.

В съдебния документ адвокатите на Ким Кардашиян и Крис Дженър определят твърденията като „очевидно неверни“, подчертавайки, че няма никакво федерално разследване или образувани производства срещу тях.

„Публичните изявления на Рей Джей са представени като фактически твърдения за текущо федерално дело, без проверка или потвърждение от официални източници. Това представлява умишлено пренебрегване на истината и злонамерено намерение да се накърни репутацията на ищците“, се казва в текста.

Адвокатът Алекс Спайро, представляващ Ким Кардашиян и Крис Дженър, коментира, че това е първият случай, в който двете подават иск за клевета, но сериозността на обвиненията не е оставила друг избор.

Рей Джей и Ким имаха кратка връзка в началото на 2000-те, станала публично известна през 2007 г. след изтичането на техния интимен видеозапис. В последните години музикантът многократно е коментирал отношенията си с риалити звездата, включително в интервюта и телевизионни участия.

Ким Кардашиян, след това се омъжи три пъти, като най-известният ѝ брак е този с рапъра Кание Уест между 2014 и 2022 г. Тя е майка на четири деца от него. Крис Дженър от своя страна продължава да ръководи бизнес империята Kardashian-Jenner.

От страна на Рей Джей засега няма официален отговор на новото дело.