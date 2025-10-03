Новини
Моника Валериева става напълно естествена - маха силикона

Моделът сподели, че вече е решила да премахне както силикона от гърдите си, като по-рано е премахнала и имплантите в дупето

Еротичният модел Моника Валериева все кардинално решение, с което изуми голямата си аудитория в социалните мрежи. Тунингованата брюнетка призна, че е премахнала аква гела от дупето си, което години наред пъчеше и демонстрираше по снимките си в социалните мрежи и което ѝ събираше хиляди харесвания.

Бившата риалити героиня сподели това на стори в профила си в Инстаграм, като допълни, че няма белези след интервенцията и сега изглежда напълно естествено.

Моника Валериева става напълно естествена - маха силикона

Откровението идва на фона на това, че Моника Валериева е решила явно изцяло да става естествена, защото смята да премахне и силиконовите импланти в гърдите си, без да им причинява други операции. "Ще взема съвет от естетическия им екип, за желанието ми от години да премахна гръдните си импланти (без да слагам нови и повдигам)", допълни тя като поясни, че вече иска да изглежда възможно най-естествено.

Интересното е, че Моника сподели всичко това с последователите си от лекарския кабинет на естетични хирурзи, но не споделя какво ще се случи с филърите и корекциите по лицето си.


  • 1 Злоба

    6 0 Отговор
    Кояяяяя?????? Това нещо да е известно с нещо полезно не виждам.

    12:32 03.10.2025

  • 2 Хейт

    5 1 Отговор
    Голям праззззз

    12:33 03.10.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Даа Бони Блу наложи нормалното - естествената красота на мода!

    12:34 03.10.2025

  • 4 бай Бай

    3 1 Отговор
    Важни са Уменията.
    Е, и душата....

    12:34 03.10.2025

  • 5 200 пъти

    5 0 Отговор
    Рязано месо, не е месо....

    12:37 03.10.2025

  • 6 маха силикона

    6 1 Отговор
    става травестит

    12:37 03.10.2025

  • 7 Роберт ДеНиро казино

    5 0 Отговор
    Отмина времето на силикона. Памела Андерсон е бабичка, Арнолд и той стана продавач в Кауфланд на Парксиде инструменти. Времето на големите пъпеши, мускули и V8 отмина със тях!

    12:37 03.10.2025

  • 8 Пешо

    2 0 Отговор
    Кога!!!!

    12:37 03.10.2025

  • 9 Сатана

    4 1 Отговор
    Ще имплантира мозък или изкуствен интелект.

    12:42 03.10.2025

  • 10 Развалена стока

    2 1 Отговор
    И да върне хименът все тая

    13:07 03.10.2025

  • 11 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Уголемения бюст прибавя допълнителни години към възрастта на дамите, което не пречи на обожателите с посивели слепоочия.

    13:12 03.10.2025

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор
    След това изработване на орлов нос и тънки устни.

    13:20 03.10.2025