Моника Валериева става напълно естествена - маха силикона

Еротичният модел Моника Валериева все кардинално решение, с което изуми голямата си аудитория в социалните мрежи. Тунингованата брюнетка призна, че е премахнала аква гела от дупето си, което години наред пъчеше и демонстрираше по снимките си в социалните мрежи и което ѝ събираше хиляди харесвания.

Бившата риалити героиня сподели това на стори в профила си в Инстаграм, като допълни, че няма белези след интервенцията и сега изглежда напълно естествено.

Откровението идва на фона на това, че Моника Валериева е решила явно изцяло да става естествена, защото смята да премахне и силиконовите импланти в гърдите си, без да им причинява други операции. "Ще взема съвет от естетическия им екип, за желанието ми от години да премахна гръдните си импланти (без да слагам нови и повдигам)", допълни тя като поясни, че вече иска да изглежда възможно най-естествено.

Интересното е, че Моника сподели всичко това с последователите си от лекарския кабинет на естетични хирурзи, но не споделя какво ще се случи с филърите и корекциите по лицето си.