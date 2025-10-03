Млада китаристка ли е причината за раздялата на Никол Кидман и Кийт Ърбан? (ВИДЕО)

След новината, че актрисата Никол Кидман е подала молба за развод, кънтри звездата Кийт Ърбан се оказа във водовъртеж от спекулации — особено покрай необичаен концертен момент, когато изпълнителят смени текста на песента си „The Fighter“, като спомена името на 25-годишната си китаристка, Маги Бо. Сцената, заснета през април, бе публикувана в социалните мрежи дни след подаването на молбата за развод на 30 септември.

По време на концерт в Mandalay Bay, Лас Вегас, Ърбан промени оригиналната фраза „When they’re tryna get to you, baby I’ll be the fighter“ (Когато се опитат да те достигнат, аз ще бъда твоят боец) на „Maggie, I’ll be your guitar player“ (Маги, аз ще бъда твоят китарист). Маги Бо сподели клипа в Instagram, питайки: „Той наистина ли каза това?“ — публикация, която се разпространи във верига медийни репортажи. Любопитното е, че песента е написана за Никол Кидман.

Версията, че промяната е насочена към Маги, засили интереса около техните отношения и раздялата с Кидман. Бащата на Маги, Чък Бо, даде уклончиви коментари: „Не знам нищо за това, освен че тя е китарист за него. Повече е ‘музикантско нещо’, отколкото романтично.“

Разводът на Никол Кидман и Кийт Ърбан слага край на 19-годишния им брак. В молбата си тя посочва „непримирими различия“ като причина, а медиите докладват, че двойката е живяла разделено още от лятото на 2025 г. Ърбан бе забелязан без брачната си халка в първата си публично поява след подаването на документите за развод вчера.

За Маги Бо, младата китаристка, която спечели внимание с тази публична сцена, се знае, че е израснала във Флорида, започнала е музикалното си обучение с цигулка още на шест години и е свирила на Carnegie Hall в ранна възраст. Тя стартира кариерата си в Нешвил и през 2023 г. издава дебютен албум Dear Me.

Докато феновете търсят отговор: има ли романтична връзка или просто артистичен жест, остава неясно. Кийт Ърбан засега не е направил публичен коментар по спекулациите. Междувременно фенове и медии наблюдават всяка нова сцена от неговите концерти, търсейки следващата подсказка.