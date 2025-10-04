Новини
Рецепта на деня: Домашен салам

4 Октомври, 2025

Колбасите от магазините са пълни с добавки и неизвестни съставки, така че винаги е по-добре да заложите на домашното

Необходими продукти:

  • Пилешко месо - 500 г;
  • Мляко - 200 мл;
  • Яйце - 1 бр.;
  • Чесън - 2 скилидки;
  • Сол - 4 г;
  • Червен пипер - 15 г;
  • Сок от цвекло 30 мл;
  • Чедър 100 г.

Начин на приготвяне:

Нарежете пилешките гърди и чесъна. Смелете до гладкост. След това добавете яйцето, солта, червения пипер, млякото и сока от цвекло.

Смелете отново с пасатор. Трябва да получите гъста ароматна маса.

Прехвърлете основата на бъдещия колбас в дълбока купа и настържете чедъра там.

Разстелете фолио и навийте плътно сместа.

Поставете в тенджерата, налейте малко вода. Оставете полуготовия продукт покрит за 40 минути на умерен огън.

В крайна сметка остава само да се охлади и накълца, пише flagman.bg.


