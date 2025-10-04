Рецепта на деня: Домашен салам

Необходими продукти:
- Пилешко месо - 500 г;
- Мляко - 200 мл;
- Яйце - 1 бр.;
- Чесън - 2 скилидки;
- Сол - 4 г;
- Червен пипер - 15 г;
- Сок от цвекло 30 мл;
- Чедър 100 г.
Начин на приготвяне:
Нарежете пилешките гърди и чесъна. Смелете до гладкост. След това добавете яйцето, солта, червения пипер, млякото и сока от цвекло.
Смелете отново с пасатор. Трябва да получите гъста ароматна маса.
Прехвърлете основата на бъдещия колбас в дълбока купа и настържете чедъра там.
Разстелете фолио и навийте плътно сместа.
Поставете в тенджерата, налейте малко вода. Оставете полуготовия продукт покрит за 40 минути на умерен огън.
В крайна сметка остава само да се охлади и накълца, пише flagman.bg.
1 Пич
10:12 04.10.2025
2 си дзън
Коментиран от #3
10:20 04.10.2025
3 Аз пък
До коментар #2 от "си дзън":го дадох на свинята и го изяде.
10:21 04.10.2025