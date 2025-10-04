Новини
Любопитно »
Звездата от „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“ Ерик Дейн е прикован към инвалидна количка (ВИДЕО)

4 Октомври, 2025 17:55 832 1

  • ерик дейн-
  • инвалидна количка-
  • амиотрофична латерална склероза-
  • анатомията на грей

52-годишният американски актьор страда от амиотрофична латерална склероза

Звездата от „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“ Ерик Дейн е прикован към инвалидна количка (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Звездата от „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“ Ерик Дейн вече е прикован към инвалидна количка, пише Daily Mail.

52-годишният американски актьор, който страда от амиотрофична латерална склероза, наскоро беше забелязан на летището в инвалидна количка. Когато репортер го попита какво послание би искал да предаде на феновете си, Дейн ги призова да не губят вяра.

Дейн е диагностициран с амиотрофична латерална склероза през април 2025 г., болестта се развива внезапно и бързо го лишава от мобилност.

„Става все по-зле и е много тъжно, но Ерик се опитва да поддържа възможно най-силно поведение, защото иска да се наслаждава на това, което има сега. Сега той знае със сигурност, че утре може да не дойде“, каза източник, близък до актьора, пред изданието.

Според вътрешния източник актьорът не иска никой да се тревожи за него и просто иска близките му да са до него и да бъдат възможно най-щастливи.


  • 1 ма много

    0 1 Отговор
    кекави това US актьорите.

    18:39 04.10.2025