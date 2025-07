Изведоха A$AP Rocky в инвалидна количка и влошено здраве (СНИМКИ)

Феновете на рапъра A$AP Rocky изразиха загриженост за здравословното му състояние, след като TMZ публикува снимки, на които се вижда как той се придвижва с инвалидна количка в Уест Холивуд в понеделник. На кадрите изпълнителят има нужда от помощ, за да влезе в жълт автомобил марка Hummer. Според информацията на медията той е изглеждал „силно отпаднал“ и е прикривал лицето си с одеяло.

Към момента няма допълнителна информация относно състоянието на рапъра, а той самият не е коментирал снимките. Случката идва малко след завръщането му в Съединените щати след посещението на Седмицата на модата в Париж. По време на събитието Rocky представи втората си модна колекция за бранда AWGE. Освен това той направи и изненадващо появяване по време на дебютното ревю на Джонатан Андерсън за Dior, като според HypeBeast по това време изглеждал в добро здравословно състояние.

Asap Rocky was spotted in a wheel chair in Los Angeles pic.twitter.com/jCOVNydUWD