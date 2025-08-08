Звезда от „Анатомията на Грей“ призна, че е диагностицирана с автоимунно заболяване

Звездата от „Анатомията на Грей“ Камила Лудингтън разкри подробности за своето здравословно състояние, което я оставило объркана, изтощена и понякога неспособна да функционира нормално. Актрисата, позната със своята роля на доктор Джо Уилсън в дългогодишната медицинска драма, сподели с почитателите си, че наскоро е получила диагноза за автоимунно заболяване, което сериозно влияе на нейния ежедневен живот – както физически, така и емоционално.

"Преди около два месеца и половина си направих кръвни изследвания", започна да разказва Камила в подкаста си Call It What It Is. "Лекарят ми каза, че всичко изглежда чудесно, освен едно малко нещо. И помня, че чух думите 'автоимунно заболяване' и си помислих: 'Какво, по дяволите?'"

След това Лудингтън сподели, че лекарите ѝ поставили диагнозата Хашимото, уточнявайки, че това е много често срещано автоимунно заболяване.

Хашимото е автоимунно заболяване, при което имунната система атакува щитовидната жлеза, което води до симптоми като умора, мускулна слабост и болки в ставите, според информация от клиниката Mayo.

Както обясни Лудингтън: "Хашимото е, когато имунната система на тялото неволно атакува щитовидната жлеза, която е малка жлеза в шията ви, която помага да контролирате енергията си, т.е. прави ви малко по-лениви. Времето, през което тя нанася щети, забавя щитовидната жлеза и тя спира да произвежда достатъчно хормони."

Актрисата изпитвала сериозна умора и подуване. "Нещо не беше наред, една седмица се събуждах и лицето и ръцете ми бяха много подути. Бях много объркана защо изведнъж изглеждам толкова подута в очите си... Не можех да сваля пръстените си", разказа тя за симптомите си.

В крайна сметка Лудингтън решила да направи изследвания и сега се чувства облекчена.

„Имах усещането, че най-накрая имам отговор за нещо, което вече знаех, че се случва“, сподели тя. „Имам и притеснения за здравето си, така че част от мен се питаше дали не съм се заблудила.“

Въпреки трудностите, актрисата открила надежда в плана за лечение и подкрепата, която получила от близките си.

"След като ми казаха, че има начин да контролираме това, и че има лечение, се почувствах много по-спокойна. А облекчението беше просто... огромно", признава тя.

Лъдтингтън отбелязва, че пътят към възстановяване не е бил лесен.

"Трудно е да живееш по този начин", добавя тя. "Не осъзнавах колко изтощено е тялото ми."