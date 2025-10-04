Новини
Дара Екимова отбелязва годишнината на дебютния си албум с премиера на live ВИДЕО

4 Октомври, 2025

“„Ако ти не си до мен” е песен, която ме държи близо до хората, които ме подкрепят. С това видео исках да подаря още един споделен момент.“, споделя Дара

Дара Екимова отбелязва годишнината на дебютния си албум с премиера на live ВИДЕО - 1
Снимка: Virginia Records
Точно година след излизането на своя дебютен албум „Тази стая“, Дара Екимова отбелязва годишнината със специална премиера на лайв видео към песента „Ако ти не си до мен“.

Видеото, режисирано от Кристиан Русев, е заснето в акустична среда и представя една от най-обичаните песни от албума в нов аранжимент. С този жест Дара поднася на публиката още един повод да преживее магията на „Тази стая“, която вече една година намира слушатели във всички дигитални платформи.

През последната година „Тази стая“ се превърна в едно от значимите поп заглавия у нас. Новото лайв видео е естествено продължение на този път – доказателство, че музиката е най-силна тогава, когато се споделя на живо.


