Дара Екимова пуска първия визуален танцов албум в България

„Танцов визуализатор“ е новаторски проект, който събира на едно място поп музика, кино и съвременен танц. Създаден в колаборация между The Center и Дара Екимова, проектът превръща дебютния албум на певицата „Тази стая“ в уникален визуален танцов албум – първи по рода си на българската сцена.

В рамките на проекта 16-те песни от албума са претворени в самостоятелни концептуални видеоклипове, реализирани от 10 хореографа и над 50 танцьора. Всеки клип носи различна интерпретация на темите, заложени в музиката – любов, раздяла, самота, избори, белези от живота. Видеата са съпътствани и от документален филм, който показва творческия процес и енергията зад кулисите.

С „Танцов визуализатор“ България се нарежда до световната практика на dance visualisers, позната от артисти като Джъстин Бийбър и Jungle, но досега неизползвана у нас. Проектът изгражда иновативен мост между поп музиката и модерния танц и е насочен най-вече към младата публика.

Гледайте видеата в официалния YouTube канал на Virginia Records от днес, 26 септември.