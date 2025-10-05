Американският рапър Тимбаленд пя на частно парти в Москва срещу $500 хиляди и се влюби в пелмените

Легендарният американски рапър, продуцент и автор на песни Тимбаленд (истинско име Тимъти Закари Мосли) сподели впечатленията си от посещението си в Москва в разговор с Mash.
Тимбаленд каза, че е харесал руската столица, както и руската кухня. Опитал е борш, блини и пелмени, но определено откроява последното. Смята го за просто, но смислено ястие.
„Това, което ме впечатли най-много в Москва, беше чистотата и архитектурата на града. Храната също е вкусна. И хората. „Тук са много мили и приветливи. Никой не се мръщи, всички се усмихват“, каза Тимбаленд.
Рапърът пристигна в Москва на 3 октомври. Той изнесе концерт на частно събитие, като се смята, че хонорарът му за концерта е бил 500 000 долара.
1 Данко Харсъзина
06:48 05.10.2025
2 Свободен
06:50 05.10.2025
3 Бай Ганьо
06:51 05.10.2025
4 Трън
06:52 05.10.2025
5 те мноу
Коментиран от #6
07:01 05.10.2025
6 Анубис
До коментар #5 от "те мноу":То и задника ти мирише, ама си го носиш...
07:16 05.10.2025
7 Гост
07:17 05.10.2025