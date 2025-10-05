Новини
Американският рапър Тимбаленд пя на частно парти в Москва срещу $500 хиляди и се влюби в пелмените

5 Октомври, 2025 06:39, обновена 5 Октомври, 2025 06:45 864 7

Тимъти Закари Мосли, както е истинското име на музиканта, е впечатлен от чистотата и архитектурата на руската столица

Легендарният американски рапър, продуцент и автор на песни Тимбаленд (истинско име Тимъти Закари Мосли) сподели впечатленията си от посещението си в Москва в разговор с Mash.

Тимбаленд каза, че е харесал руската столица, както и руската кухня. Опитал е борш, блини и пелмени, но определено откроява последното. Смята го за просто, но смислено ястие.

„Това, което ме впечатли най-много в Москва, беше чистотата и архитектурата на града. Храната също е вкусна. И хората. „Тук са много мили и приветливи. Никой не се мръщи, всички се усмихват“, каза Тимбаленд.

Рапърът пристигна в Москва на 3 октомври. Той изнесе концерт на частно събитие, като се смята, че хонорарът му за концерта е бил 500 000 долара.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    8 10 Отговор
    А бабите с мизерните пенсии събират пари за бронежилетки за руските войничетата. Колкото по далеч от Русия, толкова по добре.

    06:48 05.10.2025

  • 2 Свободен

    7 0 Отговор
    За половин милион долара за една вечер, вероятно е облизал не само чинията с пелмемите!

    06:50 05.10.2025

  • 3 Бай Ганьо

    0 1 Отговор
    Той не пя ли sexy back (и беше бял) или мисля за друг

    06:51 05.10.2025

  • 4 Трън

    3 2 Отговор
    Платили са му в рубли?

    06:52 05.10.2025

  • 5 те мноу

    0 5 Отговор
    миризливи тес пелмени

    Коментиран от #6

    07:01 05.10.2025

  • 6 Анубис

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "те мноу":

    То и задника ти мирише, ама си го носиш...

    07:16 05.10.2025

  • 7 Гост

    3 6 Отговор
    Докато скотовете мрат със стотици хиляди в престъпната война на жуженцето, некой робовладелец пирува по време на чума. Ама не си викнал Киркоров (щото Кобзон не може), Ами некъф от Запад, упадъчен негър...

    07:17 05.10.2025