Американският рапър Тимбаленд пя на частно парти в Москва срещу $500 хиляди и се влюби в пелмените

Легендарният американски рапър, продуцент и автор на песни Тимбаленд (истинско име Тимъти Закари Мосли) сподели впечатленията си от посещението си в Москва в разговор с Mash.

Тимбаленд каза, че е харесал руската столица, както и руската кухня. Опитал е борш, блини и пелмени, но определено откроява последното. Смята го за просто, но смислено ястие.

„Това, което ме впечатли най-много в Москва, беше чистотата и архитектурата на града. Храната също е вкусна. И хората. „Тук са много мили и приветливи. Никой не се мръщи, всички се усмихват“, каза Тимбаленд.

Рапърът пристигна в Москва на 3 октомври. Той изнесе концерт на частно събитие, като се смята, че хонорарът му за концерта е бил 500 000 долара.