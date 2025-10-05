Арестуваха звезда от "Бързи и яростни" - кучетата му разкъсали кучето на съсед

46-годишният актьор Тайрис Гибсън, известен с ролята си от хитовата поредица “Бързи и яростни”, бе арестуван в петък, след като четирите му кучета-пазачи нападнали и убили малкото куче на съседа му – петгодишен кавалер кинг чарлз шпаньол на име Хенри.

Трагедията се разиграла вечерта на 18 септември в имението на Гибсън в Джорджия. Огромните кучета от породата Кане Корсо избягали от дома на актьора за шести път в рамките на седмица, според полицията.

„Имаше само една малка бяла топчица козина... загубих най-добрия си приятел по най-ужасния начин,“ споделя пред местните медии разтърсеният собственикът на убитото куче, Харисън Паркър.

Видеозаписи от камера на входната врата показват как грамадните кучета обикалят из двора, лаят и драскат по вратата минутa преди нападението.

След трагедията актьорът се предал сам в затвора на окръг Фултън, където му било повдигнато обвинение в жестокост към животни. Той бе освободен малко след това под гаранция от 20 000 долара.

Тайрис Гибсън, който твърди, че е взел кучетата, за да пазят семейството му от „преследвачи“, написа емоционално съобщение в Instagram:

„Никога не съм си представял, че ще се събудя в такъв кошмар. Сърцето ми е разбито за семейството, което загуби своя любимец.“

Полицията разкри, че актьорът бил предупреждаван многократно да държи животните под контрол, но не се съобразил. Властите му дали срок до 22 септември да ги предаде, но актьорът не спазил крайния срок. В крайна сметка той прехвърлил кучетата на други собственици, преди полицията да пристигне с заповед за арест.