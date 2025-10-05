Новини
Риана и A$AP Rocky с първа поява след раждането на третото им дете (СНИМКИ+ВИДЕО)

5 Октомври, 2025 17:56

Двойката отпразнува рождения ден на рапъра

Риана и A$AP Rocky с първа поява след раждането на третото им дете (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певицата Риана направи първата си публична поява, след като посрещна третото си дете от рапъра A$AP Rocky. Двамата бяха заснети в петък вечер в Западен Холивуд, където отпразнуваха 37-ия рожден ден на изпълнителя.

37-годишната звезда се появи в черен кожен бомбър, комбиниран с черни панталони с пера по подгъва и обувки на висок ток в същия цвят. Тя допълни визията си с тъмни очила и носеше дългата си къдрава коса спусната с път по средата. Роки бе избрал бежов шлифер и панталон в същия нюанс, завършени с вратовръзка и очила. Двойката беше заснета преди да се качи в кабриолет Rolls-Royce и да напусне събитието заедно.

По време на краткия си престой навън Риана и Роки разговаряха пред входа на заведението, а певицата дори помаха усмихната към фотографите от задната седалка на автомобила.

На 24 септември Риана официално обяви раждането на първата им дъщеря и трето дете в семейството. В публикация в Instagram тя сподели снимка, на която държи новороденото, придружена от надпис: “Rocki Irish Mayers — 13 септември 2025 г.” и изображение на миниатюрни боксови ръкавици с розови панделки.

Малката Роки се присъединява към по-големите си братя — RZA Athelston, роден през май 2022 г., и Riot Rose, роден през август 2023 г.

Риана и A$AP Rocky са заедно от 2020 г., въпреки че се познават от повече от десетилетие. Двамата се срещат за пръв път през 2012 г., когато работят заедно по ремикс на хита Cockiness (Love It).

В интервю за Elle миналия месец Роки отказа да коментира дали двамата вече са женени, като се ограничи с думите: „От къде знаете, че не съм вече съпруг?“ и добави, че семейството е негов приоритет. „Когато се прибереш, всичко е за семейството — за връзката, за дома. Нищо друго няма значение“, каза той.

В предишно интервю за E! News Риана също подчерта колко ценни са за нея моментите у дома. „Обичам да съм майка, да съм съпруга — или нещо като такава — и да се грижа за дома си. Вкъщи сме обградени от жени и обичам да създаваме поводи за радост и нови семейни традиции“, заяви изпълнителката.


