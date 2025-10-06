Новини
Любопитно »
Тита представи новия си проект и разказа за отношенията си с Криско

Тита представи новия си проект и разказа за отношенията си с Криско

6 Октомври, 2025 08:42 1 038 14

  • тита-
  • криско-
  • нов проект-
  • най-яката жена

Въпреки че вече не е част от лейбъла му "Адамант", Тита опроверга слуховете за вражда

Тита представи новия си проект и разказа за отношенията си с Криско - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В ефира на NOVA тя представи новия си проект, разкри изненадващи подробности за съвместната си работа с Криско и отправи силно послание към всички жени, пише flagman.bg.

Завръщане към корените

Новата ѝ песен "Най-яката жена" бележи завръщане към R&B стила, който феновете ѝ отдавна са искали да чуят отново.

"Много ми липсваше този стил. От много дълго време исках да направя такава песен. Моите фенове много искаха да ме чуят и да ме видят отново в такава светлина", сподели изпълнителката.

Изненадата: Криско е автор на песента

Най-голямата изненада за почитателите ѝ се оказа, че зад парчето стои не кой да е, а бившият ѝ продуцент Криско. Въпреки че вече не е част от лейбъла му "Адамант", Тита опроверга слуховете за вражда.

"Единственото вярно е, че вече не съм от "Адамант", но някак си с течение на времето успяхме да си запазим приятелските и професионални отношения", споделя тя.

Въпреки завръщането си към R&B звученето, Тита не иска да бъде поставяна в рамки. "Апелирам всички артисти и колеги - нека да смесваме жанрове. Толкова е готино, толкова е различно. Музиката е едно", каза певицата. Тя разкри, че скоро ще пусне още една R&B песен, но след това ще се остави на вдъхновението да я води "накъдето ме духне вятърът".

На въпроса за коя е написана песента "Най-яката жена", Тита отговори, че посланието е универсално. "Смятам, че всяка една жена за себе си трябва да бъде точно това", заяви тя.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 раз

    4 0 Отговор
    Титка с титките и тутката е"Най-яката жена".

    08:46 06.10.2025

  • 2 Ужастъ

    13 0 Отговор
    това музика ли е ?

    08:47 06.10.2025

  • 3 Пенчо

    12 0 Отговор
    Пълна трагедия! Да се отказва докато е време!

    08:48 06.10.2025

  • 4 Много

    5 0 Отговор
    Добре. Ако се завърне към корените, това ще включва и моят корен.

    08:50 06.10.2025

  • 5 ристю

    5 0 Отговор
    Много ще ми бъде тъжно,ако Тита запее кючеци!

    08:50 06.10.2025

  • 6 розодендрон

    3 1 Отговор
    Титката е за мнооого смукане! Нъл тъй?

    08:54 06.10.2025

  • 7 ☢️☢️☢️☢️

    6 0 Отговор
    Това е ако е RB по скоро прилича на нещо което не става за нищо.

    09:01 06.10.2025

  • 8 Цица

    5 0 Отговор
    На тая прякора и са го объркали

    Коментиран от #13

    09:02 06.10.2025

  • 9 Гошо

    5 0 Отговор
    Тита има огромна и кафява мида

    09:07 06.10.2025

  • 10 Хейт

    3 0 Отговор
    Това ако е музика и е далеч от стила който си мисли ,че пее .

    09:23 06.10.2025

  • 11 43242

    3 0 Отговор
    Искам ТЕЛК от БАЩА и СИЛИСТРЕНСКИЯ МОШЕННИК, КОЙТО И ФИНАНСИРА КАРИЕРАТА НА ТАЯ Пут

    09:25 06.10.2025

  • 12 брейй че бързо ставли работите в бг

    2 0 Отговор
    тая кога стана архитект че вече има и проект?

    09:31 06.10.2025

  • 13 не са го объркали!!!

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цица":

    тита идва от tits англо-български превод титс-тита и готово едно а за женски род на български и работата е побългарена

    09:34 06.10.2025

  • 14 Всяка

    2 0 Отговор
    Върти опашка взе да ръси”дълбокомислени”тъпотии! Аман. Това, че имаш голямо готино Д не те прави умна! А само апетитна хапка за мангизлиите!

    09:40 06.10.2025