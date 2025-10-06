Новини
Невена Цонева влезе по спешност в болница, отложи концертите си (ВИДЕО)

6 Октомври, 2025 12:31 918 5

Певицата пусна видео от болничното легло, с което информира феновете си

Невена Цонева влезе по спешност в болница, отложи концертите си (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неприятно стечение на обстоятелствата сполетя певицата Невена Цонева, която изненадващо пусна видео в социалните мрежи директно от болнично легло. Изпълнителката изглежда изтощена, докато показва на аудиторията си поставен абокат на ръката, но не сподели причината за влошеното си състояние. Невена обаче казва за камерата, че възстановяването ѝ ще отнеме известно време.

„Здравейте. Налага се да отложим концертите в Пловдив, София и Казанлък. Ще обявим новите дати до ден-два. Всички билети ще важат за новите дати без да се налага презаверяване. Който иска да върне билета си, може да го направи на мястото, откъдето го е закупил. Благодаря за подкрепата. Ще се видим скоро“, написа Цонева в емоционално послание към феновете си.

Кадрите, които певицата публикува, предизвикаха бурна реакция в социалните мрежи. Притеснени почитатели ѝ пожелаха бързо възстановяване и я заляха с коментари от типа: „Дръж се, Невена!“, „Здравето е най-важно!“ и „Почивай, ще те чакаме на сцената!“.

Клипът от болницата бе споделен и от съпруга ѝ Венко, който не криеше тревогата си. Според близки до двойката, Невена е пренатоварила организма си покрай турнето и ангажиментите, но очакванията са скоро да се възстанови и да се върне при публиката си.

Това е втори път, в който концертът в Казанлък е отменян поради здравословни причини. В края на септември Невена сподели, че няма как другояче, защото е изгубила гласа си.


  • 1 Aлфа Bълкът

    5 0 Отговор
    От много билкови чайове и клизми тъй става.

    12:34 06.10.2025

  • 2 Дядо Митьо

    5 0 Отговор
    Яачък,изгоряха 5 те билета купени от публиката

    12:35 06.10.2025

  • 3 майстор

    2 1 Отговор
    Да е живо и здраво момичето!

    12:39 06.10.2025

  • 4 Сила

    4 2 Отговор
    Коя е тази женица , какви концерти , какво ни пука за здравето и .....???!!!??? ЩО ЗА ИНФОРМАЦИЯ (НОВИНА ) Е ТОВА ЗА БОГА ???!!!??? КОМУ Е НУЖНО ТОВА ....???!!!??? и пак ....КОЯ ЗА БОГА Е ТАЗИ .....???!!!???🙀🤔🤧

    12:45 06.10.2025

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 0 Отговор
    Коя??????,

    12:45 06.10.2025