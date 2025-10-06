Чанинг Тейтъм: Холивуд е объркан, актьорите са принудени да правят лоши неща за пари

Американският актьор Чанинг Тейтъм коментира настоящото състояние на филмовата индустрия, заявявайки, че в днешно време актьорите често са „стимулирани“ да "правят лоши неща за пари" или с други думи да участват в посредствени проекти с търговска цел, вместо да се впускат в качествени, но по-рискови продукции.

По време на участието си в популярното предаване Hot Ones звездата сподели, че процесът по създаване и одобряване на филми е станал „изключително объркан“ и че финансовите стимули често надделяват над творческите.

„Днес, когато ти предлагат участие във филм или се опитваш да направиш собствен проект, се сблъскваш с една объркана система от възможности. Понякога имаш чувството, че те насърчават да направиш нещо слабо, само за да получиш заплащане, вместо да създадеш нещо наистина добро – за хората, които обичат киното, за публиката, каквато самият аз бях като дете. Аз искам добри филми“, заяви Тейтъм.

Актьорът допълни, че вярва в потенциала на настоящите промени в индустрията: „Моментът е объркан, но вярвам, че това разместване ще доведе до нещо положително. Стрийминг платформите се появиха по причина – киното трябваше да се промени, да се адаптира.“

В епизода Чанинг Тейтъм демонстрира самоирония, като се пошегува с част от собствената си филмография. За романтичната драма С дъх на канела (2010) актьорът каза, че филмът е „толкова типичен и предвидим“, а относно появата си в "Дедпул и Върколака" (2024) отбеляза, че не се чувства „част от филма“, тъй като участието му траело „две секунди“.

Чанинг Тейтъм не за първи път изразява критика към съвременното състояние на Холивуд. В интервю за Variety по-рано тази година звездата от "Професия: Стриптийзьор" заяви, че стрийминг платформите са „объркали индустрията — както в положителен, така и в отрицателен смисъл“.

По думите му студиата и платформите все още търсят баланс между комерсиалния натиск и истинското съдържание: „Понякога имаш чувството, че ме насърчавате да направя посредствен филм – сценарий от категория Б, който не е нищо особено“, каза актьорът.

Чанинг Тейтъм в момента работи по няколко нови проекта, включително продуцентски и режисьорски начинания, като продължава активно да коментира промените в холивудската екосистема.