Бритни Спиърс се контузи тежко след падане по стълби (ВИДЕО)

Поп иконата Бритни Спиърс разкри в нова публикация в Instagram, че е претърпяла инцидент, при който сериозно е наранила коляното си. Певицата сподели, че е паднала по стълбите в дома на своя приятелка, уточнявайки, че не е сигурна дали ставата е счупена, но добави с чувство за хумор, че „засега е наместена“.

„Пссс, паднах по стълбите в къщата на приятелката ми... беше ужасно. От време на време коляното ми се изплъзва, не знам дали е счупено, но засега е на мястото си. Благодаря ти, Господи“, написа Спиърс в описанието към видеото, цитирана от TMZ.

Публикацията, в която звездата отново се появява танцуваща у дома — този път в розова минирокля с дълбоко деколте — бързо привлече вниманието на феновете ѝ. Според Daily Mail кадрите са били заснети само ден след като двамата ѝ синове, Шон Престън и Джейдън Джеймс, отпътували за Мауи, където живеят със своя баща Кевин Федерлайн.

„Танцувам, защото това е начинът, по който се изразявам и дори се моля чрез изкуство“, написа 42-годишната певица. Тя допълни, че не споделя посланието си от съжаление, а от желание да бъде „по-добър човек“, като благодари на близките си за подкрепата, която получава в последните месеци.

Феновете на изпълнителката изразиха загриженост за състоянието ѝ, но и възхищение от позитивното ѝ отношение. В коментарите мнозина я насърчиха да потърси медицинска помощ и да се възстанови напълно, преди да продължи с танцовите си видеа, които се превърнаха в нейна запазена марка в социалните мрежи.

Бритни Спиърс продължава да бъде активна в Instagram, където често публикува лични видеа и послания до своите над 42 милиона последователи.

Към момента няма официална информация дали Спиърс е потърсила медицинска помощ за травмата. Според Page Six, близки до нея твърдят, че инцидентът не е сериозен, но тя временно е ограничила физическата си активност.

Инцидентът идва само седмици след слухове, че певицата подготвя нов музикален проект — първия ѝ след издаването на мемоарите The Woman in Me през 2023 г., които се превърнаха в световен бестселър.