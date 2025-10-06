Новини
Любопитно »
Бритни Спиърс се контузи тежко след падане по стълби (ВИДЕО)

Бритни Спиърс се контузи тежко след падане по стълби (ВИДЕО)

6 Октомври, 2025 15:59 347 2

  • бритни спиърс-
  • певица-
  • контузия-
  • падане

Поп звездата е паднала в къщата на своя приятелка

Бритни Спиърс се контузи тежко след падане по стълби (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп иконата Бритни Спиърс разкри в нова публикация в Instagram, че е претърпяла инцидент, при който сериозно е наранила коляното си. Певицата сподели, че е паднала по стълбите в дома на своя приятелка, уточнявайки, че не е сигурна дали ставата е счупена, но добави с чувство за хумор, че „засега е наместена“.

„Пссс, паднах по стълбите в къщата на приятелката ми... беше ужасно. От време на време коляното ми се изплъзва, не знам дали е счупено, но засега е на мястото си. Благодаря ти, Господи“, написа Спиърс в описанието към видеото, цитирана от TMZ.

Публикацията, в която звездата отново се появява танцуваща у дома — този път в розова минирокля с дълбоко деколте — бързо привлече вниманието на феновете ѝ. Според Daily Mail кадрите са били заснети само ден след като двамата ѝ синове, Шон Престън и Джейдън Джеймс, отпътували за Мауи, където живеят със своя баща Кевин Федерлайн.

„Танцувам, защото това е начинът, по който се изразявам и дори се моля чрез изкуство“, написа 42-годишната певица. Тя допълни, че не споделя посланието си от съжаление, а от желание да бъде „по-добър човек“, като благодари на близките си за подкрепата, която получава в последните месеци.

Феновете на изпълнителката изразиха загриженост за състоянието ѝ, но и възхищение от позитивното ѝ отношение. В коментарите мнозина я насърчиха да потърси медицинска помощ и да се възстанови напълно, преди да продължи с танцовите си видеа, които се превърнаха в нейна запазена марка в социалните мрежи.

Бритни Спиърс продължава да бъде активна в Instagram, където често публикува лични видеа и послания до своите над 42 милиона последователи.

Към момента няма официална информация дали Спиърс е потърсила медицинска помощ за травмата. Според Page Six, близки до нея твърдят, че инцидентът не е сериозен, но тя временно е ограничила физическата си активност.

Инцидентът идва само седмици след слухове, че певицата подготвя нов музикален проект — първия ѝ след издаването на мемоарите The Woman in Me през 2023 г., които се превърнаха в световен бестселър.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега знае

    2 0 Отговор
    Дръж се здраво за парапета.

    16:02 06.10.2025

  • 2 Милата

    1 0 Отговор
    вече и крачета си оплита, така е когато мозъка не работи и не може да предава правилните команди. Да не дава Господ, никому.

    16:03 06.10.2025