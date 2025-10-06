Новини
Риалити героите в "Ергенът: Любов в рая" се оплакват от мизерни условия във вилите

Риалити героите в "Ергенът: Любов в рая" се оплакват от мизерни условия във вилите

6 Октомври, 2025 16:31

Участниците живеят в хаос и лишения всеки ден

Риалити героите в "Ергенът: Любов в рая" се оплакват от мизерни условия във вилите - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първият сезон на "Ергенът: Любов в рая" обещаваше на зрителите и участниците приказно изживяване на остров Родос. Рекламите бяха пълни с кадри на синьо море, златни плажове и луксозни вили, в които уж щели да се развихрят романтични страсти и драматични обрати. Епизодите, които в момента вървят по bTV всеки делничен ден от 22 часа, действително изглеждат като бляскаво пътешествие. Зад камерите обаче картината е съвсем различна – участниците разказват за мизерия, лишения и ежедневен хаос, които изобщо не кореспондират с представата за "рай".

Вилите, предоставени от продукцията за настаняване, блестят само отвън. Вътре обаче луксът се оказал илюзия, издават от кухнята на предаването. Стаите били почти празни - без гардероби и шкафове, което принуждавало дамите да държат всичките си вещи в куфари, разпилени по земята.

Риалити героите в "Ергенът: Любов в рая" се оплакват от мизерни условия във вилите



Зрителите побързаха да заклеймят участничките като "разхвърляни мърли", но Габриела Цонева, позната още като Габи Бланко, защити себе си и останалите в социалните мрежи: "Преди да коментирате, че дрехите ни били в куфари по земята и изобщо разхвърляни навсякъде, огледахте ли се случайно дали имаме гардероби или обособени места, в които може да си държим вещите? Със сигурност нямаше да са ни смачкани по куфарите, ако имаше къде да стоят!", написа тя ядосано.

Още по-категорична беше Кристина Пламенова, която разкри истинската атмосфера в "луксозната" къща: "Хората не знаят, но в нашата вила се събираха по 10 човека, които всяка вечер пиеха до 3-4 сутринта. Аз си лягах в 12 и като станех сутринта започвах да прибирам и да оправям, каквото е останало от снощи! И пак не можех да смогвам! И да, нямахме гардероби!"

Още с излизането си колоритната Емили заяви, че картинката вътре в къщата съвсем не е била добра, а храната, която са им давали е била гадна, но не сподели подробности за това с какво точно са изхранвани участниците.

Любопитна снимка, която обикаля интернет, допълва картината. На кадъра се вижда мивка, препълнена с мръсни съдове и прибори, оставени сред цяла нощ купонясване

Не по-различно е и положението с по-интимните срещи между участниците. Зрителите, свикнали с предишни сезони, където имаше романтика в петзвездни ресторанти, вечерни круизи и приказни гледки, този път се оказаха свидетели на далеч по-скромни срещи. Вместо шампанско и гурме вечери, често от продукцията мятат по едно одеяло на плажа, а от двойката се очаква да импровизира и да симулира някаква "романтика".

"Ако не сте снимали риалити, значи изобщо не сте наясно как стоят нещата. И дума не може да става за почивка. Не сме били там на почивка!", категорична е устатата Габи Бланко, която явно не се притеснява да покаже грозната страна на "райското" преживяване.

Явно зад красивите кадри от Родос се крие доста сурова реалност – липса на удобства, шумни купони до зори, изтощителни графици на снимки и разочарование от "лукса", който се оказва само телевизионна илюзия, пише Уикенд.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    20 0 Отговор
    Те щото всичките тия провинциални несретници и селски пръчки са дошли директно от Версай и Бъкингам ....

    16:33 06.10.2025

  • 2 Като

    10 0 Отговор
    Глйедам съ извйесни!

    16:34 06.10.2025

  • 3 Цъцъ

    12 0 Отговор
    Аве забелязах аз, че две от котките изчезнаха от кадрите, ама това което се случва в "рая" си остава в "рая" 😅

    16:35 06.10.2025

  • 4 Трол

    14 0 Отговор
    Ако продължават да не си мият чиниите, ще им дойдат и хлебарки на гости.

    16:38 06.10.2025

  • 5 В днешно време

    14 0 Отговор
    е много лошо, да си тъп и нагъл едновременно, много е лошо.

    16:39 06.10.2025

  • 6 се оплакват от мизерни условия във вили

    5 0 Отговор
    амче да замесват кекс по често там
    да не се жалват

    16:56 06.10.2025

  • 7 Тити

    2 0 Отговор
    Що не отидат в 0няйоериакити където копаят по цял ден да видим как ще се почистват например да копаят за злато.

    17:03 06.10.2025