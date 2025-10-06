Новини
7-годишен котарак гадае с карти Таро

6 Октомври, 2025 18:27 440 0

  • котарак-
  • гадае-
  • карти таро-
  • сащ-
  • емили кук

Собственичката му за първи път забелязала пророческия дар на домашния си любимец преди няколко години

7-годишен котарак гадае с карти Таро - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Във Вашингтон, САЩ, седемгодишен котарак на име Коул се е превърнал в гадател. Собственичката му, Емили Кук, разказа за това пред Jam Press.

Според Кук, тя за първи път забелязала пророческия дар на домашния си любимец преди няколко години. Тогава видяла черната котка да лапа и да хапе тестето ѝ карти Таро. Котаракът не се опитал да разкъса картите, а по-скоро избрал няколко и ги оставил настрана. Това изненадало Кук и тя започнала да насърчава Коул да гадае с лакомства.

Оттогава в подлакътника на дивана винаги се държи тесте карти за котката. Когато Коул скача на дивана, Кук веднага пуска видео, за да запише предсказанията му. Веднъж, както тя си спомня, той предсказал уволнението ѝ и предателството на любим човек. Кук много мислила за проблемите в работата и котката извадила картата „Кула“ за нея, символизираща криза.

Всеки може да зададе въпрос на Коул. Кук събира всички заявки и публикува отговорите, когато котката е в настроение за гадаене. Тя обясни, че не може да принуди Коул да прави това по определен график, тъй като той е котка и се ръководи само от собствените си желания.


