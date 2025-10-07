Новини
Любопитно »
На 52 г. внезапно почина Кимбърли Хебърт Грегъри – обичана актриса от хитови филми на HBO

На 52 г. внезапно почина Кимбърли Хебърт Грегъри – обичана актриса от хитови филми на HBO

7 Октомври, 2025 11:16 1 295 3

  • честър грегъри-
  • кимбърли хебърт грегъри-
  • почина-
  • актриса-
  • hbo

За смъртта й съобщи нейният съпруг Честър Грегъри

На 52 г. внезапно почина Кимбърли Хебърт Грегъри – обичана актриса от хитови филми на HBO - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Внезапно почина Кимбърли Хебърт Грегъри – талантливата американска актриса, която остави ярка следа с превъплъщенията си в популярни телевизионни продукции като „Better Call Saul“ и култовата комедия на HBO „Vice Principals“. Новината за преждевременната ѝ смърт на едва 52-годишна възраст бе потвърдена от съпруга ѝ, актьора Честър Грегъри, чрез емоционално послание в социалните мрежи, цитирано от авторитетното издание Deadline.

"О, каква загуба за почитателите на седмото изкуство! Кимбърли, която плени зрителите с харизма, неподражаемо чувство за хумор и дълбочина на образите, си отиде на 3 октомври, оставяйки след себе си богато артистично наследство и безброй фенове, които ще пазят спомена за нея."

Причината за нейната смърт засега остава неизвестна, а близките ѝ молят за дискретност в този труден момент.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лекар

    5 1 Отговор
    Боцко

    11:49 07.10.2025

  • 3 Доц. Маймунчев

    3 1 Отговор
    Ударила е една тройна бустерица

    12:06 07.10.2025