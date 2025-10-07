На 52 г. внезапно почина Кимбърли Хебърт Грегъри – обичана актриса от хитови филми на HBO

Внезапно почина Кимбърли Хебърт Грегъри – талантливата американска актриса, която остави ярка следа с превъплъщенията си в популярни телевизионни продукции като „Better Call Saul“ и култовата комедия на HBO „Vice Principals“. Новината за преждевременната ѝ смърт на едва 52-годишна възраст бе потвърдена от съпруга ѝ, актьора Честър Грегъри, чрез емоционално послание в социалните мрежи, цитирано от авторитетното издание Deadline.

"О, каква загуба за почитателите на седмото изкуство! Кимбърли, която плени зрителите с харизма, неподражаемо чувство за хумор и дълбочина на образите, си отиде на 3 октомври, оставяйки след себе си богато артистично наследство и безброй фенове, които ще пазят спомена за нея."

Причината за нейната смърт засега остава неизвестна, а близките ѝ молят за дискретност в този труден момент.