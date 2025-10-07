Новини
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“ (СНИМКИ)

7 Октомври, 2025

Феновете ще видят завръщането на култови герои като Иво Андонов – в ролята е Захари Бахаров, Росен Гацов - Куката – в ролята е Мариан Вълев, Тишо - Големия Близнак – в ролята е Кирил Ефремов

Снимка: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Наред с Юлиан Вергов, още звездни имена се присъединяват към актьорския състав в шестия сезон на „Под прикритие“. Павел Иванов, Радина Кърджилова, Климентина Фърцова и Велина Георгиева са сред новите попълнения, чиито атрактивни персонажи ще добавят още по-голяма интрига и динамика към добре познатия свят на емблематичния криминален сериал.

„Под прикритие 6“ се очаква да бъде по-зрелищен и мащабен от всякога. Феновете ще видят завръщането на култови герои като Иво Андонов – в ролята е Захари Бахаров, Росен Гацов - Куката – в ролята е Мариан Вълев, Тишо - Големия Близнак – в ролята е Кирил Ефремов. Актрисата Йоанна Темелкова продължава историята на Ния, дъщерята на Петър Туджаров - Джаро – в ролята е Михаил Билалов.

Снимка: БНТ

Над 5 000 изстреляни патрона само за два дни, десетки автомобили, използвани за каскади, впечатляващи сцени с 12 едновременно работещи на терен каскадьори – това са само част от любопитните факти от снимачната площадка на „Под прикритие 6“. Снимките се осъществяват в различни градове и курорти в страната, сред които София, Варна, Боровец и Св. Св. Константин и Елена, като до края на годината ще обхванат още много локации.

Изпълнителен продуцент на шести сезон е Магърдич Халваджиян, креативен продуцент и сценарист е Димитър Митовски, режисьор – Виктор Божинов. Сценаристи са Ваня Николова, Борислав Захариев и Слави Ангелов, а оператори – Георги Гвоздев, Радослав Гочев и Мартин Чичов.

Снимка: БНТ


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    4 1 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т.

    12:44 07.10.2025

  • 2 СТИГА СТЕ НИ ЗАНИМАВАЛИ

    7 0 Отговор
    колко да е звезден ?

    12:44 07.10.2025

  • 3 Такива

    7 0 Отговор
    Направо експорт за Ботсвана

    12:45 07.10.2025

  • 4 Дън Бай

    5 0 Отговор
    "Жега" ряпа да яде! ЗвИзди като за Холивуд!

    12:46 07.10.2025

  • 5 Ще видим как

    5 0 Отговор
    се изпира някой милион, не във филма де

    12:46 07.10.2025

  • 6 Хмм

    8 0 Отговор
    остарели, износени, задължително брадясали, екшън със старчоци

    12:48 07.10.2025

  • 7 12345

    6 0 Отговор
    Темата е превтасала.
    Аман от мутри, гамени, прости тутки.
    Това го живеем вече 35 години.
    Прекаляват - едно и също. Особено звездният Бахаров - този няма друга роля - но войнстващата простащина му лЕпи!!!

    12:54 07.10.2025

  • 8 що за глупост

    0 0 Отговор
    е стига де зведни участници пък юлиан вергов ?!?!? и кво ще възкръстнат умрелите щото няма други “звезди” или няма мозък за друго развитие на сериала???

    13:01 07.10.2025