Жена е била нападната от възрастен мъж по време на концерта на Лили Иванова в Стара Загора (СНИМКИ)

Празничният концерт на Лили Иванова в Стара Загора, който събра хиляди хора на централния площад, беше белязан от неприятен инцидент. Жителка на града сподели във Facebook, че е станала жертва на физическа агресия по време на събитието.
По думите ѝ, докато се опитвала да направи снимки от по-висока позиция, била ударена от непознат мъж. Жената подчертава, че ударът е бил реален и болезнен, макар някои свидетели да го омаловажават. Тя определя поведението на мъжа като напълно недопустимо и изразява тревога от липсата на незабавна полицейска намеса.
„Живеем в 21-ви век. Това, че някой посегна на жена на обществено събитие, е шокиращо и недопустимо“, пише жената, която е избрала да остане анонимна в група за жители на Стара Загора, като публикува и снимки на предполагаемия извършител с цел повишаване на обществената нетърпимост към подобни действия.
Случаят предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Десетки потребители подкрепиха жената, наричайки постъпката ѝ „смела“ и „необходима“. Други настояват за официална проверка на инцидента. „Не може на концерт, на празник, някой да вдига ръка срещу друг човек и това да остава без последици“, пишат възмутени граждани.
Ето и целия разказ на пострадалата жена без редакторска намеса:
"Искам да споделя неприятно преживяване от концерта на Лили Иванова на празника на Стара Загора.
По време на събитието, докато се опитвах да се кача за кратко, за да направя няколко снимки от по-висока позиция (върху плочковите пейки, на които вече имаше качени хора, гледащи концерта), бях ударена от мъжа на снимката.
Ударът, макар и според някои странични коментари от неговото обкръжение да не бил чак толкова силен, си беше удар. Заболя ме и продължава да ме боли. Считам за абсолютно неприемливо да се посяга физически на човек, особено когато става въпрос за жена.
Живеем в 21-ви век, а такива прояви на агресия са неприемливи, без значение от възрастта. Често сочим младите, но тази случка доказва, че възпитанието не е въпрос на години.
Публикувам снимки на този агресор, защото смятам, че не трябва да толерираме агресията и да си затваряме очите за нея. Щом посяга на непозната жена, защото за кратко му е "попречена" гледката, не ми се мисли в други ситуации как би реагирал.
За съжаление, в този момент нямаше патрулиращи полицаи наблизо, на които веднага да подам оплакване. Когато малко по-късно минаха, въпросният агресор си беше тръгнал вече.
Публикувам това с цел да повиша информираността за поведение, което не бива да толерираме."
