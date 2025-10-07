Новини
Жена е била нападната от възрастен мъж по време на концерта на Лили Иванова в Стара Загора (СНИМКИ)

7 Октомври, 2025 12:31 627 11

  • лили иванова-
  • бой-
  • нападение-
  • стара загора-
  • концерт

Мъж ударил жена, която се опитвала да прави снимки по време на концерта

Жена е била нападната от възрастен мъж по време на концерта на Лили Иванова в Стара Загора (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Празничният концерт на Лили Иванова в Стара Загора, който събра хиляди хора на централния площад, беше белязан от неприятен инцидент. Жителка на града сподели във Facebook, че е станала жертва на физическа агресия по време на събитието.

По думите ѝ, докато се опитвала да направи снимки от по-висока позиция, била ударена от непознат мъж. Жената подчертава, че ударът е бил реален и болезнен, макар някои свидетели да го омаловажават. Тя определя поведението на мъжа като напълно недопустимо и изразява тревога от липсата на незабавна полицейска намеса.

„Живеем в 21-ви век. Това, че някой посегна на жена на обществено събитие, е шокиращо и недопустимо“, пише жената, която е избрала да остане анонимна в група за жители на Стара Загора, като публикува и снимки на предполагаемия извършител с цел повишаване на обществената нетърпимост към подобни действия.

Случаят предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Десетки потребители подкрепиха жената, наричайки постъпката ѝ „смела“ и „необходима“. Други настояват за официална проверка на инцидента. „Не може на концерт, на празник, някой да вдига ръка срещу друг човек и това да остава без последици“, пишат възмутени граждани.

Ето и целия разказ на пострадалата жена без редакторска намеса:

"Искам да споделя неприятно преживяване от концерта на Лили Иванова на празника на Стара Загора.
​По време на събитието, докато се опитвах да се кача за кратко, за да направя няколко снимки от по-висока позиция (върху плочковите пейки, на които вече имаше качени хора, гледащи концерта), бях ударена от мъжа на снимката.
​Ударът, макар и според някои странични коментари от неговото обкръжение да не бил чак толкова силен, си беше удар. Заболя ме и продължава да ме боли. Считам за абсолютно неприемливо да се посяга физически на човек, особено когато става въпрос за жена.
​Живеем в 21-ви век, а такива прояви на агресия са неприемливи, без значение от възрастта. Често сочим младите, но тази случка доказва, че възпитанието не е въпрос на години.
​Публикувам снимки на този агресор, защото смятам, че не трябва да толерираме агресията и да си затваряме очите за нея. Щом посяга на непозната жена, защото за кратко му е "попречена" гледката, не ми се мисли в други ситуации как би реагирал.
​За съжаление, в този момент нямаше патрулиращи полицаи наблизо, на които веднага да подам оплакване. Когато малко по-късно минаха, въпросният агресор си беше тръгнал вече.
​Публикувам това с цел да повиша информираността за поведение, което не бива да толерираме."

Жена е била нападната от възрастен мъж по време на концерта на Лили Иванова в Стара Загора (СНИМКИ)
Снимка: Facebook


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Явно

    6 2 Отговор
    е имал заповед да бие тези , които снимат без пари.....

    12:33 07.10.2025

  • 2 Запознат

    4 2 Отговор
    Тоя си е правил ножка за Лили, и тая му е разваляла гледката. Нищо лично.

    Коментиран от #5

    12:34 07.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дърт

    6 1 Отговор
    Пръч ……

    12:42 07.10.2025

  • 5 Нещо подобно си мисля

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Запознат":

    Вероятно ,,възрастеният мъж "е бил съученик на Лили и му е била ученическа любов,но завалията не е могъл да се уреди след безбройните и бракове...
    Изкуфял е завалията...

    Коментиран от #9

    12:43 07.10.2025

  • 6 мъкаааа

    2 2 Отговор
    Не бива на общественно място да се държи просташки! Как ще удря непозната жена? Този добре ли е мозъчно?

    12:53 07.10.2025

  • 7 Любопитен

    1 1 Отговор
    Първо питала ли е мъжа дали може да го снима и второ тая жена защо се качва по пейки и дали я е почистила след като е слязла?

    12:57 07.10.2025

  • 8 Сила

    1 0 Отговор
    Това е дядото на Лили ИваНова ....

    12:59 07.10.2025

  • 9 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нещо подобно си мисля":

    Ученик е бил , ученик ...на Лили , ученик !!!

    13:00 07.10.2025

  • 10 123

    1 0 Отговор
    Тази хленчещата колко ли възрастни хора е изблъскала докато се опитва да се качи на най високото място заради едното селфи

    13:01 07.10.2025

  • 11 Недопустимо?

    0 0 Отговор
    Зависи колко време му е препречвала гледката и дали преди да я удари я е помолил да се премести, а тя се правила, че не чува.

    13:01 07.10.2025