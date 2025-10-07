Жена е била нападната от възрастен мъж по време на концерта на Лили Иванова в Стара Загора (СНИМКИ)

Празничният концерт на Лили Иванова в Стара Загора, който събра хиляди хора на централния площад, беше белязан от неприятен инцидент. Жителка на града сподели във Facebook, че е станала жертва на физическа агресия по време на събитието.

По думите ѝ, докато се опитвала да направи снимки от по-висока позиция, била ударена от непознат мъж. Жената подчертава, че ударът е бил реален и болезнен, макар някои свидетели да го омаловажават. Тя определя поведението на мъжа като напълно недопустимо и изразява тревога от липсата на незабавна полицейска намеса.

„Живеем в 21-ви век. Това, че някой посегна на жена на обществено събитие, е шокиращо и недопустимо“, пише жената, която е избрала да остане анонимна в група за жители на Стара Загора, като публикува и снимки на предполагаемия извършител с цел повишаване на обществената нетърпимост към подобни действия.

Случаят предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Десетки потребители подкрепиха жената, наричайки постъпката ѝ „смела“ и „необходима“. Други настояват за официална проверка на инцидента. „Не може на концерт, на празник, някой да вдига ръка срещу друг човек и това да остава без последици“, пишат възмутени граждани.

Ето и целия разказ на пострадалата жена без редакторска намеса:

"Искам да споделя неприятно преживяване от концерта на Лили Иванова на празника на Стара Загора.

​По време на събитието, докато се опитвах да се кача за кратко, за да направя няколко снимки от по-висока позиция (върху плочковите пейки, на които вече имаше качени хора, гледащи концерта), бях ударена от мъжа на снимката.

​Ударът, макар и според някои странични коментари от неговото обкръжение да не бил чак толкова силен, си беше удар. Заболя ме и продължава да ме боли. Считам за абсолютно неприемливо да се посяга физически на човек, особено когато става въпрос за жена.

​Живеем в 21-ви век, а такива прояви на агресия са неприемливи, без значение от възрастта. Често сочим младите, но тази случка доказва, че възпитанието не е въпрос на години.

​Публикувам снимки на този агресор, защото смятам, че не трябва да толерираме агресията и да си затваряме очите за нея. Щом посяга на непозната жена, защото за кратко му е "попречена" гледката, не ми се мисли в други ситуации как би реагирал.

​За съжаление, в този момент нямаше патрулиращи полицаи наблизо, на които веднага да подам оплакване. Когато малко по-късно минаха, въпросният агресор си беше тръгнал вече.

​Публикувам това с цел да повиша информираността за поведение, което не бива да толерираме."

Снимка: Facebook