Сидни Суини се показа с новото си гадже (СНИМКИ)

Актрисата Сидни Суини и музикалният мениджър Скутър Браун бяха заснети от папараци по време на романтична разходка из Ню Йорк през уикенда, съобщава Page Six. Снимките показват двойката хваната за ръка, докато се разхожда из Манхатън, потвърждавайки все по-честите слухове за сериозността на тяхната връзка.

44-годишният Браун, известен като дългогодишен мениджър на звезди като Джъстин Бийбър и Ариана Гранде, бе облечен небрежно – с бяла тениска, черна риза, зелени панталони и бейзболна шапка на New York Jets. 28-годишната звезда от сериалите "Еуфория" и "Белия лотос" избра синьо-бяла риза с дълъг ръкав върху сива рокля на райета, съчетана с черни обувки на ток и тъмни слънчеви очила.

Според източници, цитирани от Page Six, връзката между двамата е „много реална“, а Браун е „изключително щастлив“ и „наистина харесва“ актрисата. Друг източник допълва, че отношенията им са „в пълен ход“ и „далеч от нещо мимолетно“.

Слуховете за романтичната им връзка започнаха през август, когато Сидни Суини и Скутър Браун бяха забелязани заедно в Италия по време на сватбата на Лорън Санчес и Джеф Безос. Малко след това се появиха информации, че двамата са прекарали заедно Деня на труда и 28-ия рожден ден на актрисата. На тематичното парти, посветено на космоса, Браун е бил облечен в костюм на джедай.

Двойката е била забелязана и на няколко вечерни излизания в Лос Анджелис – включително на Halloween Horror Nights заедно с родителите на Суини и по-късно на събитие в галерията David Kordansky.

Суини в момента се намира в Ню Йорк за промоционалната кампания на новия си филм Christy.

Актрисата прекрати годежа си с продуцента Джонатан Давино по-рано тази година след няколкогодишна връзка. Браун, от своя страна, подаде документи за развод със съпругата си Яел Коен през 2021 г. след седем години брак. Двамата имат три деца.

Новата им връзка предизвика широк медиен интерес, като според People и Entertainment Tonight Сидни Суини и Скутър Браун вече не крият близостта си и изглеждат „напълно отдадени един на друг“.