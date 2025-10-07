Новини
Сидни Суини се показа с новото си гадже (СНИМКИ)

7 Октомври, 2025 15:31

  • сидни суини-
  • актриса-
  • гадже-
  • процудент-
  • скутър браун

Двойката се разходи хванати за ръка из Ню Йорк

Сидни Суини се показа с новото си гадже (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Сидни Суини и музикалният мениджър Скутър Браун бяха заснети от папараци по време на романтична разходка из Ню Йорк през уикенда, съобщава Page Six. Снимките показват двойката хваната за ръка, докато се разхожда из Манхатън, потвърждавайки все по-честите слухове за сериозността на тяхната връзка.

44-годишният Браун, известен като дългогодишен мениджър на звезди като Джъстин Бийбър и Ариана Гранде, бе облечен небрежно – с бяла тениска, черна риза, зелени панталони и бейзболна шапка на New York Jets. 28-годишната звезда от сериалите "Еуфория" и "Белия лотос" избра синьо-бяла риза с дълъг ръкав върху сива рокля на райета, съчетана с черни обувки на ток и тъмни слънчеви очила.

Според източници, цитирани от Page Six, връзката между двамата е „много реална“, а Браун е „изключително щастлив“ и „наистина харесва“ актрисата. Друг източник допълва, че отношенията им са „в пълен ход“ и „далеч от нещо мимолетно“.

Слуховете за романтичната им връзка започнаха през август, когато Сидни Суини и Скутър Браун бяха забелязани заедно в Италия по време на сватбата на Лорън Санчес и Джеф Безос. Малко след това се появиха информации, че двамата са прекарали заедно Деня на труда и 28-ия рожден ден на актрисата. На тематичното парти, посветено на космоса, Браун е бил облечен в костюм на джедай.

Двойката е била забелязана и на няколко вечерни излизания в Лос Анджелис – включително на Halloween Horror Nights заедно с родителите на Суини и по-късно на събитие в галерията David Kordansky.

Суини в момента се намира в Ню Йорк за промоционалната кампания на новия си филм Christy.

Актрисата прекрати годежа си с продуцента Джонатан Давино по-рано тази година след няколкогодишна връзка. Браун, от своя страна, подаде документи за развод със съпругата си Яел Коен през 2021 г. след седем години брак. Двамата имат три деца.

Новата им връзка предизвика широк медиен интерес, като според People и Entertainment Tonight Сидни Суини и Скутър Браун вече не крият близостта си и изглеждат „напълно отдадени един на друг“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ннннннннн

    3 2 Отговор
    МНОГО Е ГОТИНО МАЦЕТО!

    15:34 07.10.2025

  • 2 раз

    2 0 Отговор
    Снимките показват двойката хваната за ръЦЕ,......НЯМАТ САМО ЕДНА РЪКА!

    15:38 07.10.2025

  • 3 джедай

    3 0 Отговор
    Кой му го е дал този костюм? А светлинен меч имал ли е?

    15:43 07.10.2025

  • 4 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Като се покаже без сутиен, тогава вдигайте шум

    15:44 07.10.2025

  • 5 Не се

    5 0 Отговор
    Учудвайте ! Успеха на всяка жена е да покаже мъжа до себе си ! Ако е стойностен - успяла е и има пълно описание да се фука ! Но трябва да е много повече от само богат !

    15:44 07.10.2025

  • 6 Чешър коте

    1 1 Отговор
    Ще й нацелувам ушите!

    15:46 07.10.2025

  • 7 ЕстетЪ

    2 1 Отговор
    Га си и neнделa, ни мъ кефи

    15:50 07.10.2025

  • 8 Гочо белята

    1 1 Отговор
    Мноо y6aв cekc npaй, от мен да знайте

    15:52 07.10.2025

  • 9 Фильо рулетката

    2 0 Отговор
    Прилича ми на Ваня от казиното

    15:54 07.10.2025