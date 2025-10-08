След лют скандал Гъмов напусна "Traitors: Игра на предатели"

Един от най-колоритните участници в "Traitors: Игра на предатели" актьорът Станимир Гъмов напусна играта след напрегнат епизод, изпълнен с подозрения, емоции и неочаквани обрати, пише bgdnes.bg.

"Изглеждаш изнервен, движиш се бързо, което е нетипично за теб и твоето поведение е подозрително!", захапаха го праведните на голямата маса.

Актьорът не прие леко нападките и сериозно се ядоса:

"Благодаря, да! Чудя се дали въобще да ти отговоря! Виждаш един човек спрямо това, което ти искаш да видиш! Че аз днеска даже не съм си говорил с теб! Относно ходенето навсякъде е пълен абсурд. Не ми се обяснявай!", отвърна той на Анна-Мария.

Гъмов, който още от първия ден се превърна в център на вниманието със своята енергия, чувство за хумор и неподражаем стил, този път не успя да убеди останалите в своята невинност. Съмнението към него, изненадващо се появи именно след като той изхвърли първия предател Георги Янев и много от участниците го сметнаха за стратегия.

След поредица от остри дебати и стратегически гласувания, той беше посочен като следващият "предател" и изгонен от имението.

Феновете на шоуто веднага заляха социалните мрежи с реакции, като повечето зрители съжаляват за отпадането му.

Гъмов беше сред най-емблематичните фигури в предаването – остър наблюдател, провокатор и човек, който винаги внасяше хумор дори в най-напрегнатите моменти.

След отпадането му интригата в играта се нажежава още повече.