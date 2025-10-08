Новини
Любопитно »
След лют скандал Гъмов напусна "Traitors: Игра на предатели"

След лют скандал Гъмов напусна "Traitors: Игра на предатели"

8 Октомври, 2025 08:16 2 046 11

  • станимир гъмов-
  • traitors: игра на предатели-
  • напусна

Гъмов беше сред най-емблематичните фигури в предаването

След лют скандал Гъмов напусна "Traitors: Игра на предатели" - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Един от най-колоритните участници в "Traitors: Игра на предатели" актьорът Станимир Гъмов напусна играта след напрегнат епизод, изпълнен с подозрения, емоции и неочаквани обрати, пише bgdnes.bg.

"Изглеждаш изнервен, движиш се бързо, което е нетипично за теб и твоето поведение е подозрително!", захапаха го праведните на голямата маса.

Актьорът не прие леко нападките и сериозно се ядоса:

"Благодаря, да! Чудя се дали въобще да ти отговоря! Виждаш един човек спрямо това, което ти искаш да видиш! Че аз днеска даже не съм си говорил с теб! Относно ходенето навсякъде е пълен абсурд. Не ми се обяснявай!", отвърна той на Анна-Мария.

Гъмов, който още от първия ден се превърна в център на вниманието със своята енергия, чувство за хумор и неподражаем стил, този път не успя да убеди останалите в своята невинност. Съмнението към него, изненадващо се появи именно след като той изхвърли първия предател Георги Янев и много от участниците го сметнаха за стратегия.

След поредица от остри дебати и стратегически гласувания, той беше посочен като следващият "предател" и изгонен от имението.

Феновете на шоуто веднага заляха социалните мрежи с реакции, като повечето зрители съжаляват за отпадането му.

Гъмов беше сред най-емблематичните фигури в предаването – остър наблюдател, провокатор и човек, който винаги внасяше хумор дори в най-напрегнатите моменти.

След отпадането му интригата в играта се нажежава още повече.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    4 1 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т.

    08:23 08.10.2025

  • 2 Лично

    11 5 Отговор
    Аз не познавам хора които да гледат това извращение!

    08:36 08.10.2025

  • 3 Този

    10 0 Отговор
    Бачорски е опасна скрита лимонка Толкова подмолен Как никой не се усъмни в него

    08:41 08.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 как се стигна до тук

    13 5 Отговор
    Защо има толкова многго просташки предавания? Плод на демокрацията и новите потребности? Чалга, цигания и риалити-глупости. Колко по-нормални бяха хората с 2 телевизии.

    Коментиран от #9

    08:47 08.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 4 Отговор
    ЕдеотСки риалитиТа за бгЕдеоти и опростачване на подрастващите.

    Но пък банани има в изоблие по 1 Е.

    08:52 08.10.2025

  • 8 кастроли

    2 0 Отговор
    "лютия" скандал трябва да го опита момата от "Бегето си търси талантче".Колко ли е лют?

    08:59 08.10.2025

  • 9 да уточним

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "как се стигна до тук":

    Няма нищо просташко в това предаване. То е психологически експеримент- т.е. доколко човек може да има доверие на заобикалящите го и дали това доверие е оправдано или не. Различни типажи и различни поведенчески модели- събрани в едно такова предаване е полезно- но не е лесносмилаемо за хора,които ги мързи да мислят- анализират и преценяват. Съжалявам за Гъмов-очите казват всичко.

    09:08 08.10.2025

  • 10 Бачорски

    7 1 Отговор
    И на това пиянде му намазахме ските и го пуснахме..😂

    09:22 08.10.2025

  • 11 007 лиценз ту кил

    3 0 Отговор
    Нали не мислите, че в тези риалита не всичко е по сценарий?

    09:40 08.10.2025