След лют скандал Гъмов напусна "Traitors: Игра на предатели"

Един от най-колоритните участници в "Traitors: Игра на предатели" актьорът Станимир Гъмов напусна играта след напрегнат епизод, изпълнен с подозрения, емоции и неочаквани обрати, пише bgdnes.bg.
"Изглеждаш изнервен, движиш се бързо, което е нетипично за теб и твоето поведение е подозрително!", захапаха го праведните на голямата маса.
Актьорът не прие леко нападките и сериозно се ядоса:
"Благодаря, да! Чудя се дали въобще да ти отговоря! Виждаш един човек спрямо това, което ти искаш да видиш! Че аз днеска даже не съм си говорил с теб! Относно ходенето навсякъде е пълен абсурд. Не ми се обяснявай!", отвърна той на Анна-Мария.
Гъмов, който още от първия ден се превърна в център на вниманието със своята енергия, чувство за хумор и неподражаем стил, този път не успя да убеди останалите в своята невинност. Съмнението към него, изненадващо се появи именно след като той изхвърли първия предател Георги Янев и много от участниците го сметнаха за стратегия.
След поредица от остри дебати и стратегически гласувания, той беше посочен като следващият "предател" и изгонен от имението.
Феновете на шоуто веднага заляха социалните мрежи с реакции, като повечето зрители съжаляват за отпадането му.
Гъмов беше сред най-емблематичните фигури в предаването – остър наблюдател, провокатор и човек, който винаги внасяше хумор дори в най-напрегнатите моменти.
След отпадането му интригата в играта се нажежава още повече.
До коментар #6 от "как се стигна до тук":Няма нищо просташко в това предаване. То е психологически експеримент- т.е. доколко човек може да има доверие на заобикалящите го и дали това доверие е оправдано или не. Различни типажи и различни поведенчески модели- събрани в едно такова предаване е полезно- но не е лесносмилаемо за хора,които ги мързи да мислят- анализират и преценяват. Съжалявам за Гъмов-очите казват всичко.
