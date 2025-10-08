Новини
Излиза нов документален филм за живота на Ози Озбърн

8 Октомври, 2025 13:59 451 1

Филмът ще проследи борбата му с болестта на Паркинсон, както и подготовката за последния му концерт

Излиза нов документален филм за живота на Ози Озбърн - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 7 октомври в стрийминг платформата Paramount+ излезе документалният филм „Ozzy: No Escape From Now“, който проследява последните години от живота на роклегендата и показва борбата му с неврологичното заболяване, както и подготовката и изпълнението на прощалния концерт във Villa Park.

Проектът започна като документален портрет, отбелязващ опитите на Озбърн да се върне на сцената след редица здравословни усложнения, и придоби мемориален характер след смъртта му през юли 2025 г. В лентата са включени архивни и задкулисни кадри от концерта, разговори за медицинските усложнения и моменти на уязвимост, които разкриват лицето зад публичната легенда.

Екипът и продуцентите подчертават семеен фокус в разказа: в интервютата участват съпругата Шарън и децата Ейми, Кели и Джак, а лентата съдържа и коментари от музиканти и сътрудници, които проследяват професионалния и личния контекст на последните години. Изпълнителният продуцент описва филма като изследване на устойчивостта и на емоционалната цена, която болестта е наложила както на изпълнителя, така и на близките му.

Сред централните сегменти е заснемането на прощалното шоу „Back to the Beginning“ във Villa Park — последната публична поява на Ози Озбърн. Документалната конструкция противопоставя сценичния образ и задкулисната уязвимост, показвайки как музиката и подготовката за концерт са служели и като терапия, и като предизвикателство в условията на влошено здраве.

Припомняме, че Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст. В разказа на филма се акцентира както върху непосредствените медицински причини, довели до смъртта, така и върху хроничните неврологични проблеми и операции, които са оформили финалната фаза на живота му.

Премиерата на „Ozzy: No Escape From Now“ се очаква да предизвика широка обществена и критическа реакция — не само като документален запис на кариерата на една от централните фигури в тежката музика, но и като повод за разговори относно грижите за артисти с хронични заболявания и етиката при документирането на болка и скръб. Отделна концертна версия на „Back to the Beginning“ е планирана за театрално разпространение по-късно, което ще позволи на феновете да видят шоуто в по-голям формат.


