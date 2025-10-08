Новини
Любопитно »
Чипиран от Мъск парализиран мъж управлява с мисълта си изкуствена ръка

8 Октомври, 2025

Ник Рей е осмият участник в експеримента на Neuralink, получил мозъчен имплант

Чипиран от Мъск парализиран мъж управлява с мисълта си изкуствена ръка - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ник Рей, американец, получил имплант Neuralink, се е научил да управлява роботизирана ръка. Рей обяви това на страницата си във Facebook.

Той е осмият участник в експеримента на Neuralink, получил мозъчен имплант. Мъжът с амиотрофична латерална склероза е парализиран от врата надолу. Във видео Рей демонстрира как може да контролира движението на роботизирана ръка, държаща чаша с напитка, докато едновременно с това води разговор.

Според участника в опитите, той може да движи роботизираната ръка, както и да стиска и отпуска пръстите ѝ, използвайки само ума си. „Сложих си собствена шапка за първи път от години! Загрях пилешки хапки в микровълновата и сам ги изядох! Научих се да отварям хладилника и да отварям и затварям капаците на бурканите!“, описа успеха си пациентът на Neuralink.

Ник Рей също така отбеляза, че е поставил рекорд в тест за сръчност. Използвайки новата си ръка, той успял да премести 39 предмета по масата за 5 минути. Мъжът обаче отбеляза, че овладяването на тези нови умения изисква осемчасова работа всеки ден. „Този ​​проект е невероятен и съм толкова благодарен, че съм част от него“, заключи Рей.

В началото на октомври беше обявено, че компанията на Илон Мъск, Neuralink, ще публикува първото си проучване за микрочипирането на хора. Докладът беше представен на The New England Journal of Medicine.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А дали

    2 0 Отговор
    Може да ми чипират трите хикса за да го вдигам с мисъл?

    19:38 08.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    До пет години Изкуственият Интелект ще управлява с чипове 2 млрд,а други 2 млрд ще са безработни на социални помощи.

    19:39 08.10.2025

  • 3 Паисий е жив

    3 0 Отговор
    Аз след 3 ваксини мога да си го местя от левия в десния само с мисъл. Иначе, евала за развитието на науката. Дано хората с увреждания успеят да заживеят нормален живот.

    19:39 08.10.2025

  • 4 Патката дига ли я?

    1 0 Отговор
    За един преател от София питам.

    19:44 08.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Изпускането, такова, за напикаването може ли да се управлява с чип? За пенсионери трябва да е безплатно, нали?

    19:51 08.10.2025

  • 6 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Преди няколко месеца писах за тези експерименти и чипове, никой не ми повярва даже някой ми казаха че не съм добре .Гледала съм предаване за Мъск ,нямам идея тези хора как го допускат двойка мъж и жена с чипове и кабели включини в ком.програма знае /чувства същите неща като другият ,все едно един човек / какво иска да прави другия иска се почеши по главата ....много други щуротии.Продажбата на чипове е голяма мода в Америка, масово се чипират ,даваха един с 10 чипа.С единия си пали мотора само с ръка я насочва,с друг чип отключва къщата си,трети за банкова карта....Не ги намирам за нормални тези неща ,само за протези за хора без крак ,ръка ... съм ок ,но за други опити и чипирането не.

    Коментиран от #7

    19:52 08.10.2025

  • 7 Какво

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    Очаквате? И в Библията е написано че антихриста ще накара всички да се поклонят пред числото!

    Коментиран от #8

    20:03 08.10.2025

  • 8 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Какво":

    Не мисля че има общо библията,става на въпрос за друго .Беше в предаване за извънземни цивилизации, въпроса е какво са намерили в Америка от извънземните които избиват и с кои работи Мъск....

    Коментиран от #9

    20:12 08.10.2025

  • 9 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Соваж бейби":

    В Библията го пише -"Откровение" ! И ставва точно както е описано. Но сигурно и вие не знаете колко сте права! Всички разглеждат Библията като религиозна книга, защото така им е набито в главите. А Библията всъщност е закодирано предупреждение към човеците. Там се описват извънземни които създават човека в лаборатории, и го изгонват за да работи за тях. Нещо подобно -"...от днес с кръв и пот ще обработваш земята..."! Затова сте права - никога не са си тръгвали и още властват над нас. Затова големи изобретения и открития никога не виждат бял свят. За да не станем могъщи като тях. А някой които чипират човека, работят за тях. Отначало ще лъжат, че е за благото на човечеството.

    20:23 08.10.2025