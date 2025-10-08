Чипиран от Мъск парализиран мъж управлява с мисълта си изкуствена ръка

Ник Рей, американец, получил имплант Neuralink, се е научил да управлява роботизирана ръка. Рей обяви това на страницата си във Facebook.
Той е осмият участник в експеримента на Neuralink, получил мозъчен имплант. Мъжът с амиотрофична латерална склероза е парализиран от врата надолу. Във видео Рей демонстрира как може да контролира движението на роботизирана ръка, държаща чаша с напитка, докато едновременно с това води разговор.
Според участника в опитите, той може да движи роботизираната ръка, както и да стиска и отпуска пръстите ѝ, използвайки само ума си. „Сложих си собствена шапка за първи път от години! Загрях пилешки хапки в микровълновата и сам ги изядох! Научих се да отварям хладилника и да отварям и затварям капаците на бурканите!“, описа успеха си пациентът на Neuralink.
Ник Рей също така отбеляза, че е поставил рекорд в тест за сръчност. Използвайки новата си ръка, той успял да премести 39 предмета по масата за 5 минути. Мъжът обаче отбеляза, че овладяването на тези нови умения изисква осемчасова работа всеки ден. „Този проект е невероятен и съм толкова благодарен, че съм част от него“, заключи Рей.
В началото на октомври беше обявено, че компанията на Илон Мъск, Neuralink, ще публикува първото си проучване за микрочипирането на хора. Докладът беше представен на The New England Journal of Medicine.
1 А дали
19:38 08.10.2025
2 Последния Софиянец
19:39 08.10.2025
3 Паисий е жив
19:39 08.10.2025
4 Патката дига ли я?
19:44 08.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
19:51 08.10.2025
6 Соваж бейби
Коментиран от #7
19:52 08.10.2025
7 Какво
До коментар #6 от "Соваж бейби":Очаквате? И в Библията е написано че антихриста ще накара всички да се поклонят пред числото!
Коментиран от #8
20:03 08.10.2025
8 Соваж бейби
До коментар #7 от "Какво":Не мисля че има общо библията,става на въпрос за друго .Беше в предаване за извънземни цивилизации, въпроса е какво са намерили в Америка от извънземните които избиват и с кои работи Мъск....
Коментиран от #9
20:12 08.10.2025
9 Точно
До коментар #8 от "Соваж бейби":В Библията го пише -"Откровение" ! И ставва точно както е описано. Но сигурно и вие не знаете колко сте права! Всички разглеждат Библията като религиозна книга, защото така им е набито в главите. А Библията всъщност е закодирано предупреждение към човеците. Там се описват извънземни които създават човека в лаборатории, и го изгонват за да работи за тях. Нещо подобно -"...от днес с кръв и пот ще обработваш земята..."! Затова сте права - никога не са си тръгвали и още властват над нас. Затова големи изобретения и открития никога не виждат бял свят. За да не станем могъщи като тях. А някой които чипират човека, работят за тях. Отначало ще лъжат, че е за благото на човечеството.
20:23 08.10.2025