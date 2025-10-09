"Сен Тропе" на Азис кънти на Октоберфест (ВИДЕО)

В социалните мрежи се появиха клипове, на които стотиците посетители на бирения фестивал Октоберфест в Германия се забавляват на хита на Азис „Сен Тропе“.
Един от най-големите фестивали в света се проведе от 20 септември до 5 октомври в Мюнхен, а мрежата, както винаги, закипя от клипове и снимки от забавленията.
„Всички са на Сен Тропе, други на Малдивите, във Дубай пък третите“, се пее в текста, но се оказва, че има и четвърта локация – Мюнхен. „Така ли беше и в другите тенти?“, пита един от служителите на фестивала, който сподели видео от забавата около „Сен Тропе“ с огромна халба бира в ръка, пише Телеграф.
@echoofbesi Lief das auch in anderen Zelten? #sentrope #wiesn #münchen #oktoberfest #azis
Чалга хитът не беше в изпълнение на самия Азис, а на певица от мероприятието, но това по никакъв начин не попречи на хората да се веселят и наслаждават на музиката.
Октоберфест е най-големият бирен фестивал в света, провеждан ежегодно в Мюнхен от 1810 г. Началото му е поставено по повод сватбата на престолонаследника Лудвиг Баварски с принцеса Тереза фон Саксен-Хилдбургхаузен. Празненствата продължили пет дни и завършили с конни надбягвания на полето пред градските порти, което по-късно било наречено в чест на булката – Теренцвизе. Успехът на събитието довел до решението то да се провежда всяка година.
С времето Октоберфест се превръща от местен празник в световен символ на баварската култура – с традиционни носии, музика, храна и, разбира се, бира, която се вари специално за фестивала. Днес Октоберфест трае около две седмици и привлича милиони посетители от цял свят.
