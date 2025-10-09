Новини
Любопитно »
"Сен Тропе" на Азис кънти на Октоберфест (ВИДЕО)

"Сен Тропе" на Азис кънти на Октоберфест (ВИДЕО)

9 Октомври, 2025 14:32 1 685 16

  • азис-
  • песен-
  • октоберфест-
  • мюнхен-
  • германия-
  • сен тропе

Песента на краля на поп фолка стана хит на бирения фестивал в Мюнхен

"Сен Тропе" на Азис кънти на Октоберфест (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В социалните мрежи се появиха клипове, на които стотиците посетители на бирения фестивал Октоберфест в Германия се забавляват на хита на Азис „Сен Тропе“.

Един от най-големите фестивали в света се проведе от 20 септември до 5 октомври в Мюнхен, а мрежата, както винаги, закипя от клипове и снимки от забавленията.

„Всички са на Сен Тропе, други на Малдивите, във Дубай пък третите“, се пее в текста, но се оказва, че има и четвърта локация – Мюнхен. „Така ли беше и в другите тенти?“, пита един от служителите на фестивала, който сподели видео от забавата около „Сен Тропе“ с огромна халба бира в ръка, пише Телеграф.

@echoofbesi Lief das auch in anderen Zelten? #sentrope #wiesn #münchen #oktoberfest #azis ♬ original sound - kitty noire🐾

Чалга хитът не беше в изпълнение на самия Азис, а на певица от мероприятието, но това по никакъв начин не попречи на хората да се веселят и наслаждават на музиката.

Октоберфест е най-големият бирен фестивал в света, провеждан ежегодно в Мюнхен от 1810 г. Началото му е поставено по повод сватбата на престолонаследника Лудвиг Баварски с принцеса Тереза фон Саксен-Хилдбургхаузен. Празненствата продължили пет дни и завършили с конни надбягвания на полето пред градските порти, което по-късно било наречено в чест на булката – Теренцвизе. Успехът на събитието довел до решението то да се провежда всяка година.

С времето Октоберфест се превръща от местен празник в световен символ на баварската култура – с традиционни носии, музика, храна и, разбира се, бира, която се вари специално за фестивала. Днес Октоберфест трае около две седмици и привлича милиони посетители от цял свят.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дудов

    23 1 Отговор
    Ами много от нашете ман гаcapu отиват да крадат в Германия, та затуй е още от песните на Васко Ман Га Ла ще се чуват.Даже и по ZDF може да зазвучяг та Хитлер да почне да прави салта в гроба си

    14:38 09.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оз. Ген.Румянцев

    26 1 Отговор
    То в Мюнхен не останаха германци,пълно е с цигани и турци, кюрди, нормално да слушат тези ритми.

    14:39 09.10.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    20 0 Отговор
    И това в родината на Бетовен 🤮🤢🤬💀

    Коментиран от #12

    14:41 09.10.2025

  • 6 Циганизация ЕС

    10 0 Отговор
    Ша, ша, ша... ☝️

    14:49 09.10.2025

  • 7 таксиджия 🚖

    13 0 Отговор
    Германистан е европейската част на Турция. Това е музиката, която слушат. Скоро и Коледа няма да празнуват.

    14:52 09.10.2025

  • 8 Силиций

    4 0 Отговор
    След третата халба бира ще ми хареса и Кева от Видин

    14:59 09.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ко речи ?

    0 0 Отговор
    Тише, на какво си днес моето момче ?

    15:00 09.10.2025

  • 11 Силиций

    6 0 Отговор
    2035г. Германски аутобан. Пътна полиция е спряла старичък "Мерцедес" за проверка.Проверяващият документите на водача полицай се обръща и казва на колегата си : "Мехмед,гледай какво име- Ханс? "

    15:03 09.10.2025

  • 12 ами,

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":

    ,,Заслугата,,е на Меркел.Тя ги покани.

    15:07 09.10.2025

  • 13 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор
    Повечето хора дълбоко в същността си са 🥭ли.

    15:14 09.10.2025

  • 14 az СВО Победа80

    4 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Новата Германия!
    Чалга и цигания!

    15:26 09.10.2025

  • 15 бушприт

    2 0 Отговор
    в Дубай пък третите“,

    15:38 09.10.2025

  • 16 Стенли

    1 1 Отговор
    Абе важното е че Урсула остана на власт ех какво светло бъдеще ни чака 😁👎😮‍💨

    15:40 09.10.2025