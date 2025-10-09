Арестуваха бившия годеник на Деми Ловато за домашно насилие

Бившият годеник на Деми Ловато – актьорът Макс Ерих, е бил арестуван във Флорида по обвинения в домашно насилие, съобщи TMZ, позовавайки се на източници от правоохранителните органи.

По данни на полицията, 33-годишният актьор е бил задържан във вторник вечерта по обвинение в нападение над лице на възраст над 65 години. Според информацията, инцидентът е станал в семейството, макар че не се уточнява кой е пострадалият.

Ерих, известен с ролята си в сериала The Young and the Restless, е бил освободен от ареста на следващия ден, след като е внесъл гаранция в размер на 1000 долара.

По време на вечерта на предполагаемия инцидент актьорът е провел няколко живи включвания в социалните мрежи, на които се вижда с майка си, но не е ясно дали тя е била част от случилото се.

Max Ehrich (ex-noivo de Demi Lovato) foi PRESO por violência doméstica contra seus próprios pais, segundo TMZ. pic.twitter.com/08lSs5SkVw — POPTime (@siteptbr) October 9, 2025

В личния му профил в Instagram се появиха няколко скрийншота от бележки, написани в мобилното приложение Notes, в които Макс Ерих пише, че е „необвързан“ и добавя: „Сърцето ми е разбито :(". В друга публикация той споменава, че „да бъдеш метод актьор е невероятно, но и леко странно“, като намеква, че все още излиза от роля от последния си филм Reckless, който е в постпродукция.

Макс Ерих и Деми Ловато се запознават през пролетта на 2020 г., след серия флиртуващи публикации в Instagram. По-късно същата година двамата обявяват годежа си, като певицата споделя, че е „почетена и благодарна“ да приеме предложението му.

Само два месеца по-късно, през септември 2020 г., двойката се разделя. Това се случва след десетки публикации от фенове на Деми, в които те припомнят стари туитове на избраника ѝ, в които той публично обявява, че иска да се ожени за някоя известна дама. Сред "опциите" му попат както Деми, така и Селена Гомес, Тейлър Суифт, Ариана Гранде и пр. След раздялата Ерих публикува в социалните мрежи поредица от притеснителни съобщения с хаштагове като „#FreeDemi“ и „#FreeDemetria“, твърдейки, че певицата е „жертва на злоупотреба от обкръжението си“.

Оттогава Деми Ловато продължи напред в личния си живот и през май тази година се омъжи за музиканта Джутс на интимна церемония в Калифорния. Междувременно Ерих продължава да се изявява като актьор и музикант, макар че настоящият му арест вероятно ще повлияе на бъдещите му професионални проекти.