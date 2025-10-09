Виктория Бекъм издава дълго пазени тайни за личния си живот в нов документален филм

Бившата поп икона от Spice Girls и днес утвърдена модна дизайнерка Виктория Бекъм представя личната си история в нов документален сериал на Netflix, който тръгва в глобален ефир на 9 октомври. Продукцията, озаглавена просто Victoria Beckham, проследява живота на една от най-влиятелните жени в британската поп култура – от славата в края на 90-те до превръщането ѝ в моден символ и предприемач с международно признание.

Поредицата от три части е режисирана от Надя Халгрен, известна с документалния си филм Becoming за Мишел Обама, номиниран за „Еми“ през 2020 г. Световната премиера на проекта се състоя в Лондон, където Виктория и съпругът ѝ Дейвид Бекъм се появиха пред публика и фенове, привлякла вниманието на водещи британски и международни медии. Любопитните погледи отново бяха насочени към това, че синът им Бруклин и съпругата му Никола Пелц отново отсъстваха от поредното важно семейно събитие. В дъното на това се крие семейна вражда между братята, както и действия на Никола, които накърнили чувствата на известната фамилия.

Филмът, продуциран от Studio 99 – компанията на Дейвид Бекъм, предлага откровен поглед към личния и професионалния живот на Виктория. За първи път дизайнерката говори открито за натиска на славата, за трудностите след разпадането на Spice Girls и за предизвикателствата да бъде вземана насериозно в модната индустрия.

„Хората смятаха, че съм просто поп певица, омъжена за футболист. Често ме възприемаха като студена и дистанцирана. Истината е, че просто се опитвах да оцелея в свят, в който постоянно трябваше да се доказвам“, казва 51-годишната дизайнерка в един от епизодите.

В трейлъра Виктория с чувство за хумор признава: „Всички мислят, че никога не се усмихвам. Но аз се усмихвам – не се шокирайте!“ Тя описва себе си като „несигурно и тромаво момиче“, което „отчаяно е искало да бъде обичано“ и споделя как музиката и модата са ѝ помогнали да открие своята идентичност.

В документалния сериал участват и редица влиятелни фигури от модния свят, сред които Анна Уинтур, бивш главен редактор на Vogue USA, и дизайнерът Том Форд, които коментират еволюцията на Бекъм от поп звезда до респектиран моден визионер.

Днес Виктория Бекъм оглавява собствената си луксозна модна марка, оценявана на десетки милиони евро, и е смятана за една от най-влиятелните британки в съвременната индустрия. Сериалът идва две години след рекордно гледания документален филм на Netflix за съпруга ѝ Дейвид Бекъм, който стана най-гледаният документален проект във Великобритания за 2023 г.

С новия филм зрителите ще видят Виктория Бекъм отвъд лъскавия имидж – като майка, съпруга, бизнесдама и жена, която не се страхува да покаже уязвимостта си, дори след десетилетия под светлината на прожекторите.