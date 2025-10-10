Новини
Герасим Георгиев-Геро обмисля нова операция на тялото

10 Октомври, 2025 09:44 1 708 12

  • герасим георгиев - геро-
  • операция-
  • абдоминопластика

Според хора от обкръжението му, актьорът мисли да се подложи на абдоминопластика

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След драстичното отслабване Герасим Георгиев–Геро е напът да се подложи на нова сериозна интервенция. Известният актьор, който доскоро беше с наднормено тегло, вече е свалил абсолютно всички излишни килограми, пише hotarena.net.

По думите на очевидци Геро е отслабнал толкова много, че всяко допълнително сваляне би било стряскащо. Гости на рождения ден на Димитър Рачков, който бе празнуван миналата седмица, разказват, че актьорът е бил неузнаваем – изглеждал изключително слаб. Вниманието на всички обаче било привлечено от друго – в областта на корема и кръста му имало забележимо увиснала кожа.

Това е напълно нормално след рязко и бързо отслабване, когато тялото няма време да се прибере само. Именно заради това, според хора от обкръжението му, актьорът вече обмисля следващата крачка – абдоминопластика. Това е операция, при която хирургът премахва излишната увиснала кожа от корема. При хора, които са отслабнали драстично, тази кожа не може да се прибере сама и остава като гънки, които не само са неестетични, но и пречат на комфорта в ежедневието. Справка в сайта на Александровска болница показва, че цената на процедурата в 5060 лева.

Процедурата се извършва под пълна упойка и трае няколко часа. След това следва възстановителен период, през който пациентът трябва да пази щадящ режим. Лекарите обясняват, че това е единственият начин тялото да изглежда нормално след толкова голяма загуба на килограми. Без подобна намеса увисналата кожа може да доведе и до здравословни проблеми – като възпаления и трудности при движението.

По всяка вероятност Геро ще се довери на български специалисти, както направи и при операцията за отслабване. Известният актьор от години подчертава, че вярва в родната медицина и предпочита да бъде наблюдаван и лекуван тук. Все повече българи обаче избират да се оперират в Турция – заради агресивната реклама и обещанията за бързи резултати.

Новината за предстоящата му операция вече обикаля артистичните среди. На купона при Рачков приятелите на актьора били разделени – едни смятали, че така ще завърши процесът на промяната и Геро ще изглежда съвсем подмладен, а други го съветвали да изчака. Самият той обаче бил категоричен, че иска да приключи с увисналата кожа, която му създавала дискомфорт и го карала да се чувства неуверен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 2 Отговор
    Геро трябваше само да си зашие устата, вместо днес да стига до тия касапници.

    09:47 10.10.2025

  • 2 Абе,

    17 4 Отговор
    Каквото и да направи, няма да стане Ален Делон.

    09:49 10.10.2025

  • 3 пощальона гейо

    10 3 Отговор
    смяна на пола

    09:49 10.10.2025

  • 4 така не се прави отслабване

    14 2 Отговор
    чрез операция
    и после втора операция да премахнат увисналата кожа
    или
    изберете българското - стар лозунг доказал се често като несполучлив

    отслабва се по 1кг на седмица бавно за да няма нужда
    от козметични корекции после

    Коментиран от #8

    09:57 10.10.2025

  • 5 Да не са нещо болни тия хора

    5 2 Отговор
    Първо много дъбелеят после много слабеят. Умствено и физическо. Защо не се държат нормално. Има още един и той същия. Жалка картинка която няма да завърши добре по скоро зле. Но от кожата може да се направят разни неща.

    Коментиран от #7

    10:03 10.10.2025

  • 6 Механик

    5 1 Отговор
    От операцията ще стане ли по-умен или по-талантлив?

    10:16 10.10.2025

  • 7 Да, така е

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да не са нещо болни тия хора":

    Драго чая също не прилича на нищо ...

    10:16 10.10.2025

  • 8 Освалдо Риос

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "така не се прави отслабване":

    Тоя и за капак е и дънил Оземпика.

    Коментиран от #10

    10:19 10.10.2025

  • 9 323

    2 0 Отговор
    Геро Шопара, който рекламира хазарт

    10:23 10.10.2025

  • 10 Абсолютно

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Освалдо Риос":

    Затова ефекта е толкова грозен. Дано не е батисал и малкия Геро.

    10:24 10.10.2025

  • 11 Ихтиандър

    4 1 Отговор
    Увисналата кожа ще я премахнат - добре. А увисналият член?

    10:26 10.10.2025

  • 12 Гочето

    1 1 Отговор
    Дебелите чичовци си купуваме кабрио, развеждаме се и си купуваме любовта на някое младо гадже. Наборът нещо се е изчекнал последно време.

    10:45 10.10.2025